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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمرها 110 ملايين سنة.. اكتشاف آثار أقدام آخر ديناصور في بريطانيا|صور

آثار أقدام الديناصور
آثار أقدام الديناصور

في اكتشاف تاريخي، عثر العلماء على آثار أقدام آخر ديناصور تواجد على أرض المملكة المتحدة قبل 110 ملايين سنة بالقرب من منحدرات دوفر البيضاء.

تم اكتشاف آثار أقدام الديناصور على المنحدرات والشاطئ الأمامي في فولكستون بـ كينت في بريطانيا، بعد أن كشف الطقس العاصف حفريات جديدة في المنطقة.

ويعتقد أن آثار الأقدام خلفتها الديناصورات المدرعة الوعرة التي كانت تشبه الدبابات الحية «ثيروبودات».

وهي ديناصورات آكلة للحوم، ثلاثية الأصابع مثل الديناصور ريكس ornithopods، الديناصورات النباتية "ذات الوركين" لهيكلها الحوضي الذي يشبه الطيور.

يقول «ديفيد مارتيل» أستاذ علم الأحياء القديمة بجامعة بورتسموث: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على آثار أقدام ديناصورات في طبقات تُعرف باسم تشكيل فولكستون".

وهو اكتشاف غير عادي لأن هذه الديناصورات كانت آخر من تجول في بريطانيا قبل انقراضها، فقد كانت الديناصورات تتجول بالقرب من منحدرات دوفر البيضاء".

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