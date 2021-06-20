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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتاة تحرش المطار

بعد الحكم على الجاني .. فتاة مطار القاهرة: أهلاً بكم في مصر

البلوجر بسمة بشاي
البلوجر بسمة بشاي ، فتاة تحرش المطار

علقت البلوجر بسمة بشاي  فتاة مطار القاهرة التى تعرضت للتحرش من أحد الموظفين على سرعة إصدار حكم قضائي يتعلق بالجاني صاحب الواقعة ،  قائلة: "لم اكن أتوقع هذه السرعة نهائياً في إصدار الحكم القضائي".

 وأضافت بسمة بشاي  في مداخلة عبر تطبيق " زووم " مع برنامج " كلمة أخيرة  " المُذاع على فضائية " أون"،  «أنا ماعنديش متابعين كتير  في الأكونت بتاعي خلاف دائرة الأصدقاء، وعندما قمت ببث مقطع الفيديو كانت نيتي أن يساعدني أحدهم بإرسال رقم أحد المسؤولين في المطار، لكن سرعة  التفاعل مع الأزمة فاق التوقع، ومن الواضح أنه لمس حاجة عند الناس".

وتابعت فتاة تحرش المطار، قائلة: " الموضوع   كبر بسرعة، وإحساسي في سرعة الحكم لايمكن حد يتخيله، وأنا كـ مواطنة  مصرية، أول مرة أحس أني عندي ظهر يحميني ، وأن فيه قانون يحميني بدليل على الأرض مش بس مجرد أمنيات أو أحلام ".

أهلا بكم في مصر

وعن عبارة "أهلاً بك في مصر" التي  قالتها في مقطع الفيديو ساخرة من التحرش، قالت: "أستطيع الآن استخدامها بواقعية  القصة، وسرعة الحكم القضائي، وبقول لكل الناس  "أهلا بيكم في مصر".

ونوهت أنها متزوجة منذ نوفمبر الماضي، موجهة رسالة  لابنتها في المستقبل ، قائلة : ارفعي راسك ، وطالبي بحقوقك ، انتي مش ضعيفة لمجرد أنك مرأة زي ما أنا تعلمت، وقالولي الست  تعد ساكتة ، ولازم تتكلمي ويكون ليكي شخصية وده حقك كفتاة مصرية ".

 

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