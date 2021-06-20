تسريبات تكشف مواصفات هاتف Lenovo K13 Pro الرائد من لينوفو

يصدر بإمكانات خارقة

كشفت تسريبات عددا من مواصفات هاتف Lenovo K13 Pro الذي ستقوم بإصداره شركة لينوفو خلال الأسابيع القادمة، حيث سيكون الهاتف ضمن سلسلة تحتوي على هاتف آخر بإصدار عادى وهو هاتف Lenovo K13 Note، بعد إطلاق مجموعة متميزة من هواتف لينوفو في الفترة الماضية.

شاشة هاتف Lenovo K13 Pro

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Lenovo K13 Pro من لينوفو بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع LCD بجودة + HDمع نوتش على شكل قطرة ماء، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتهدف لينوفو إلى أن يكون الهاتف ضمن أفضل هواتفها في الفترة القادمة.

كاميرا هاتف Lenovo K13 Pro



ويقدم هاتف لينوفو Lenovo K13 Pro كاميرا رباعية خلفية الكاميرا الأساسية ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الدقة 20 ميجا بيكسل، ومستشعري للماكرو والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، حيث تتميز هواتف لينوفو بدقة الكاميرات وجودتها.

معالج وبطارية هاتف Lenovo K13 Pro

وسيعمل هاتف Lenovo K13 Pro من لينوفو بواسطة معالج من نوع Snapdragon 480 يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت، ويمتلك الهاتف بطارية سعة 5000 مللي أمبير، وسيعمل بنظام أندرويد 11.

ويحتوى هاتف Lenovo K13 Pro من لينوفو على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ولكن لم يتقرر حتى الآن السعر المحتمل للهاتف او حتى موعد الإطلاق الرسمي.