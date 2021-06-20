بعد أزمة ساسي .. الزمالك يفتح ملف التجديد لـ زيزو

فتح مسؤولو نادي الزمالك ملف التجديد لـ أحمد سيد زيزو لاعب الوسط المهاجم بالفريق الأبيض .

يأتي تجديد زيزو هذا بناء على طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفني، لاسيما وأن عقد اللاعب مع القلعة البيضاء ينتهي بنهاية الموسم المقبل.



وعقد بعض أعضاء مجلس إدارة النادي جلسة بالأمس مع زيزو في حضور والده، وشهدت الجلسة حضور فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة وتم الحديث عن ملف تجديد عقد اللاعب.

ترحيب زيزو

ورحب زيزو بالاستمرار في الزمالك وشهدت الجلسة اتفاق مبدئي بين الطرفين على التجديد.

وكشف مصدر مطلع داخل القلعه البيضاء أنه سوف يتم التفاوض على المقابل المادي ومدة التعاقد في جلسة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.