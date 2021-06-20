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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماذا يقول تاريخ ميلادك.. نصيحة علم الأبراج لـ مواليد 20 يونيو

توقعات الأبراج
توقعات الأبراج

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم.

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 20/6/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 19/6/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا


قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصيحة الأبراج لمواليد  ٢٠ يونيو
 

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 20 يونيو فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس، لكن حساسيتك تجعل ردود أفعالك عنيفة أحيانا، أنت أيضا ترتبط بالأقارب وتهمك مصالحهم.. تبدو متزنا وتتصرف باتزان وتهتم بالنشاطات المفيدة.

 

نصيحة:

 

هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك، إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

 

توقعات برج الجوزاء لهذا الأسبوع 

 

توقعات برج الجوزاء لهذا الأسبوع من السبت 19 الى الجمعة 25 يونيو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:
تتغيّر المعطيات لمصلحتك وتبدوالصورة أوضح وأفضل من الأخيرة. ويبدووكأن مطلع فصل الصيف يبشّر بالخير. تتمتّع بحماية فلكية كبيرة وبدعم واضح من الحظ وبالتالي فبالإمكان التوصّل إلى حلول مُرضية على أسس بنّاءة. تخدمك الظروف الفلكية وهي تحثّك على التقدّم والمثابرة بحيث تتميّز بوفرة الأفكار الخلاّقة وبسرعة التصرّف.

وتملك حلولاً منصفة للجميع وتقدّم النصائح بطيبة خاطر وتحصد ثمار جهودك تسمح لك مواقع الكواكب بالتقرّب من المسؤولين والزملاء وبالمصالحة وايجاد التسويات ولا بدّ من ان يلمع نجمك تقدّم وكُن جريئًا.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي: 
تدعوك الحكمة الى عدم التمادي في عنادك، فأنت تحاول أحياناً اللعب على عواطف الحبيب لكنك تفاجأ بمواقفه القوية تجاهك. يجب التصرف بوعي وبدون مبالغة والابتعاد عن الكلام والجاف.أدعوك الى ملاطفة الحبيب ومغازلته لأنّ الظروف تشجّع على التقارب وتدعو الى الانسجام لا إلى الاختلاف.

تتمتّع بدعم الكواكب لك وبالتالي تنتصر على من يحاول التشويش على علاقتك ، وتعيش مع الحبيب لحظات جميلة جدًّا.أمّا إذا ارتكبت أخطاء فأنصح لك تصحيحها على الفور حرصًا على سعادتك وعلى استقرار العلاقة.

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