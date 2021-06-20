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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول اقتصار مناصب رئيس الجامعة على الرجال فقط

صدى البلد

كشفت أمل سلامة عضو مجلس النواب، سبب تقدمها بطلب إحاطة بمجلس النواب لاستجواب وزير التعليم العالي، حول إقتصار مناصب رئيس الجامعة على الرجال فقط.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" كيف يتم تقديم كشف يضم 24 اسما للرئيس عبدالفتاح السيسي، مرشحين لمنصب رئيس الجامعة لا يكون فيهم امرأة واحدة".

وأوضحت:"يوجد كفاءات نسائية ومنها عميدة كلية آداب حصلت على شهادة الجودة بعد عامين من توليها منصبها، كما يوجد نائب رئيس جامعة بني سويف".

وأكملت:"على الرغم من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمرأة إلا أنه ما زال هناك من يحاربها"، مشيرة إلي أن طلب الإحاطة تقصد به وزير التعليم العالي وسيتم مناقشته أمام الجلسة المعنية وأتوقع أن يظهر الحق ومن له حق يأخذه.
 

جامعة بنى سويف بني سويف مجلس النواب وزير التعليم العالي الرئيس عبدالفتاح السيسي عضو مجلس النواب رئيس الجامعة

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