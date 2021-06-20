برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول اقتصار مناصب رئيس الجامعة على الرجال فقط

كشفت أمل سلامة عضو مجلس النواب، سبب تقدمها بطلب إحاطة بمجلس النواب لاستجواب وزير التعليم العالي، حول إقتصار مناصب رئيس الجامعة على الرجال فقط.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" كيف يتم تقديم كشف يضم 24 اسما للرئيس عبدالفتاح السيسي، مرشحين لمنصب رئيس الجامعة لا يكون فيهم امرأة واحدة".

وأوضحت:"يوجد كفاءات نسائية ومنها عميدة كلية آداب حصلت على شهادة الجودة بعد عامين من توليها منصبها، كما يوجد نائب رئيس جامعة بني سويف".

وأكملت:"على الرغم من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمرأة إلا أنه ما زال هناك من يحاربها"، مشيرة إلي أن طلب الإحاطة تقصد به وزير التعليم العالي وسيتم مناقشته أمام الجلسة المعنية وأتوقع أن يظهر الحق ومن له حق يأخذه.

