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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عماد متعب: ذكاء موسيماني سبب فوز الأهلي على الترجي في تونس

صدى البلد

أكد عماد متعب لاعب الأهلي السابق، أن المدرب بيتسو موسيماني تعامل بشكل جيد في مباراة فريقه أمام الترجي في تونس وتمكن من تحقيق الفوز في نهاية اللقاء.

وقال متعب في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفريق الكبير هو من يتخذ قرار اللعب في الأجواء الصعبة، وكان من السهل ألا يلعب الأهلي وسط الأجواء المشحونة في رادس ويفوز بالمباراة".

وأضاف متعب: "خطة موسيماني كانت نموذجية وتواجد الخطيب على رأس بعثة الأهلي في تونس عامل مهم في تحقيق فوز الأهلي على الترجي".

وتابع: "موسيماني احترم الترجي ولم يغامر في بداية اللقاء، والأهلي كان الأخطر واستحق الفوز في لقاء الذهاب برادس".

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أمكانيات شريف رائعة

وأتم: "محمد شريف يملك إمكانيات عالية خاصة في الانفرادات، وينقصه فقط اللعب بالرأس، وقلت له بعد كل تمرين يجب أن يتدرب على هذا الأمر نصف ساعة".

وحقق النادي الأهلي فوزًا على الترجي التونسي بهدف نظيف، أمس السبت، بالملعب الأولمبي برادس، في مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 67 من زمن اللقاء، بعد انطلاقة رائعة من أليو ديانج اخترق بها خطوط الترجي، قبل أن يمرر كرة بينية لمحمد شريف الذي سددها أرضية في شباك المعز بن شريفية.

الأهلى موسيمانى الخطيب بيتسو موسيماني لاعب الأهلي السابق محمد شريف عماد متعب بعثة الأهلي الترجي التونسي

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