عواد يهنئ محمد عبد الغني بزفافه

حرص محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي تهنئة مدافع الفريق الأول بنادي الزمالك محمد عبد الغني بمناسبة زفافه السبت.

ونشر عواد صورة جمعتهما من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب عواد مهنئا محمد عبد الغني: "ألف مبروك يا حبيبي ربنا يسعدك ".

وحصل محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية السبت، وذلك بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

جاء ذلك بسبب احتفال عبد الغني بحفل زفافه اليوم، حيث سمح له الجهاز الفني بالتغيب عن المران.

وحرص الجهاز الفني والإداري ولاعبو الزمالك، على التواصل مع اللاعب وتقديم التهاني له بهذه المناسبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.