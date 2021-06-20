تمارين يجب القيام بها وتجنبها خلال هذه الأيام

الدورة الدموية

أثناء فترات الدورة الشهرية ، من الأهمية إشراك جسمك في نوع من الحركة، قد تشعرين بالضعف الشديد بل والإرهاق من محاولة النهوض من السرير ، لكن الخبراء ينصحون بأن ممارسة الرياضة في فترات قد يكون لها العديد من الفوائد الصحية الهامة.



تعتبر ممارسة التمارين في فترات مفيدة حقًا ، لأنها تؤثر على مستوى الهرمون وتساعد أيضًا في إدارة أعراض الدورة بشكل فعال، عندما يتحرك جسمك ، فإنه ينتج أيضًا الإندورفين الذي يعمل كمسكن طبيعي للألم.



فوائد التمرين خلال فترات

يساعد على تعزيز الحالة المزاجية عن طريق التحكم في الإندورفين ويمنع التقلبات المزاجية المستمرة

يمنع التعب والصداع

يقلل من تقلصات الدورة الشهرية عن طريق تحسين الدورة الدموية

يعالج عسر الطمث أو فترات مؤلمة للغاية

ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية مثل المشي السريع والجري والركض وتسلق السلالم خلال فترات (بعد ذلك يمكن أن يكون صحيًا كما يعتقد الخبراء. أيضًا ، يمكن أن تنتج تمارين القلب أيضًا هرمونات الإندورفين للمساعدة في تخفيف أعراض الدورة الشهرية.



ما هو التمرين الأفضل خلال فتراتك؟



أكثر التمارين التي ينصح بها للحصول على الراحة هي تمارين الكارديو منخفضة الشدة التي تحرك العضلات وتزيد أيضًا من معدل ضربات القلب. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أفضل مثال على ذلك هو السير لمسافة قصيرة في منطقتك لمدة 30 دقيقة تقريبًا.



جري

إذا كنت تشعر أنه يمكنك التعامل مع الركض ، فاختر ذلك. تأكد من تجنب الضغط على نفسك والبقاء على دراية بحدودك. اشرب الكثير من الماء قبل التمرين. إنها طريقة ممتازة للحصول على ضخ الدم ويمكن أن تعزز التمثيل الغذائي الخاص بك بسرعة كبيرة. سيزداد مستوى طاقتك أيضًا ، لذا فهو اختراق فعال لعلاج كآبة الدورة الشهرية.

سباحة

تعتبر السباحة طريقة مثبتة للاسترخاء خلال فترات. بدلًا من القيام بعمل حضن شاق ، ركز على القيام بضربات بطيئة وسلسة. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى زيادة تدفق الدم وزيادة مستوى الطاقة لديك. إحدى الطرق الفعالة للاسترخاء أثناء الحصول على تمرين فعال هي الذهاب لسباحة الظهر.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.