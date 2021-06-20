مجانًا لمرضى السرطان.. قصة كفاح رشا مع تسويق العسل أون لاين.. فيديو وصور

لم تستسلم لمصاعب الحياة وعواصف الظروف القاسية التي مرت بها، بل اعتمدت على نفسها من أجل توفير لقمة العيش الحلال، فطرقت رشا عادل، البالغة من العمر 33 عامًا، ابنة مدينة كفر الشيخ، والحاصلة على دبلوم ثانوي صناعي، أبواب السوشيال ميديا، وخاصة "فيسبوك" لتسويق منتجات العسل وبيعها "أون لاين".

بمجرد تداول بعض المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول قصة كفاح رشا عادل، في تسويق منتجات العسل "أون لاين"، لعدم مقدرتها على تأجير محل في مكان مميز بمدينة كفر الشيخ لتسويق المنتجات، أحدثت حالة كبيرة من التعاطف معها، وتشجيعها على مواصلة العمل بشرف وأمانة، ووصفها البعض بأنها "امرأة بـ 100 راجل".

وبالرغم من ظروف رشا المعيشية الصعبة، إلا أنها حرصت، على تقديم العسل هدية مجانية بلا أي مقابل لمرضى السرطان، كمبادرة طيبة وكريمة منها، بعد أن تتأكد من التقارير الطبية الدالة على ذلك، مما لاقت استحسانًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بهذه المبادرة الكريمة.

تقول رشا عادل، لـ"صدى البلد": "بعد انفصالي عن زوجي، ساعدني أحد أساتذة مراكز البحوث الزراعية المتخصصين في تربية النحل، في إقامة مشروع صغير، وأحضر لي 12 كيلو عسل، بدأت بهم مشروعي؛ لكي أستطيع الانفاق على أبنائي وأسرتي، نظرًا لظروفنا الصعبة، وبعدها أصبحت لديّ الخبرة في مجال العسل، وأقوم ببيع وتسويق المنتج "أون لاين"

وأضافت: "بفضل الله بدأت أكبر في مشروعي، وتعاقدت مع أحد مناحل العسل في محافظة المنيا، للحصول على جزء من إنتاج المنحل، حتى أقوم ببيع العسل وتسويق عبر "جروبات" وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى أن التسويق "أون لاين" له الكثير من المميزات والعيوب، ولكني بفضل الله أتمتع بثقة كبيرة من العملاء نظرًا لجودة بيع منتج مضمون، ويشيدون بي دائمًا خلال التعليقات والرسائل الخاصة.



وتابعت، أما من أبرز عيوب التسويق الإلكتروني "أون لاين"، أن البعض يطلب مثلا 2 كيلو عسل، وعند تحضير المنتج لإرساله، يقوم بإلغاء "الأوردر"، أو لا يرد على الهاتف أو يغلق الهاتف، مضيفة: "أتمنى أن أكون أكبر تاجرة عسل في مصر.. لكني أبدأ حياتي خطوة خطوة.. وأهم حاجة الكسب الحلال لأكون مثالاً مشرفًا أمام أبنائي أشرف في الصف الخامس الابتدائي وأحمد في الصف الثالث الابتدائي".



وقالت رشا عادل: "اتمنى من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تخصيص مكان ثابت لي في مدينة كفر الشيخ، لبيع منتجات العسل وتسويقه، مضيفة: "أعيش مع والدي ووالدتي المسنين، داخل شقة صغيرة بالإيجار.. وأحتاج إلى شقة نظرًا لظروفي الاجتماعية الصعبة".

WhatsApp Image 2021-06-20 at 1.32.45 AM (2)

WhatsApp Image 2021-06-20 at 1.32.45 AM (1)