مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد قبل مواجهة الزمالك في نهائي سوبر السلة

عقد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري جلسة مع الجهاز الفني لفريق كرة السلة تحت قيادة أحمد مرعي واللاعبين، قبل مواجهة الزمالك في أولى مباريات نهائي دوري السوبر التي تقام مساء اليوم الأحد على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر.



وطالب مصيلحي لاعبي الاتحاد السكندري بالحفاظ على اللقب الذي حققوه الموسم الماضي، بالإضافة إلى تقديم أداء يليق باسم نادي الاتحاد، وتحقيق آمال جماهيره.



وتواجد مصيلحي طوال مران الاتحاد السكندري لحث اللاعبين على الفوز ومنحهم دفعة معنوية قوية، وللاطمئنان على الأمور الإدارية للفريق خاصة بعد تعيين سامح صلاح إداري منتخب مصر الأول في منصب مدير شؤون اللاعبين.



على الجانب الآخر قام الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بتجهيز الثنائي أحمد الصباغ وأحمد عادل للمشاركة في المباراة بعد شفائه من الإصابة.



يذكر أن الاتحاد السكندري تأهل لهذا الدور عقب الإطاحة بفريق الأهلي من الدور نصف النهائي بالفوز عليه في ثلاث مباريات متتالية.