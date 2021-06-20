عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد قبل مواجهة الزمالك في نهائي سوبر السلة

صدى البلد

عقد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري جلسة مع الجهاز الفني لفريق كرة السلة تحت قيادة أحمد مرعي واللاعبين، قبل مواجهة الزمالك في أولى مباريات نهائي دوري السوبر التي تقام مساء اليوم الأحد على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر.

وطالب مصيلحي لاعبي الاتحاد السكندري بالحفاظ على اللقب الذي حققوه الموسم الماضي، بالإضافة إلى تقديم أداء يليق باسم نادي الاتحاد، وتحقيق آمال جماهيره.

وتواجد مصيلحي طوال مران الاتحاد السكندري لحث اللاعبين على الفوز ومنحهم دفعة معنوية قوية، وللاطمئنان على الأمور الإدارية للفريق خاصة بعد تعيين سامح صلاح إداري منتخب مصر الأول في منصب مدير شؤون اللاعبين.

على الجانب الآخر قام الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بتجهيز الثنائي أحمد الصباغ وأحمد عادل للمشاركة في المباراة بعد شفائه من الإصابة.

يذكر أن الاتحاد السكندري تأهل لهذا الدور عقب الإطاحة بفريق الأهلي من الدور نصف النهائي بالفوز عليه في ثلاث مباريات متتالية.

الاتحاد السكندري الزمالك محمد مصيلحي حسن مصطفي سوبر السلة كرة السلة دوري السوبر

ترشيحاتنا

بعد اتاحته.. كيفية تشغيل تطبيق الفيديو FaceTime لهواتف أندرويد

شاهد .. أول تعليق لـ محمد شريف بعد الفوز على الترجي

انشر واقرأ المعوذتين .. نصيحة علي جمعة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

بورشه كايين تستعرض قوتها على حلبة نوربورجرينج الاختبارية .. فيديو

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز علي الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ودوني في سكة تانية .. هاني شاكر يكشف كواليس لوك البايب والبورنيطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

ما حكم زواج الرجل من مطلقة أخيه؟.. دار الإفتاء تجيب

فرج عامر يوجه طلبا غريبا لاتحاد كرة القدم

أول رد من محمد رمضان على اتهامه بـ سب سميرة عبد العزيز|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 26 مليون سنة .. شاهد أضخم مخلوق بالتاريخ في الصين|صور

عمرها 110 ملايين سنة.. اكتشاف آثار أقدام آخر ديناصور في بريطانيا|صور

كلب آلي.. الشرطة الأمريكية تهدر نفقات علاج مصابي كورونا من أجل روبوت

زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب لشركة النصر للكيماويات الوسيطة 

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ