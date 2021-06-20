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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البراوي رئيسا لحزب صوت الشعب لفترة جديدة

صدى البلد

عقد حزب "صوت الشعب "  برئاسة المستشار أحمد البراوي  رئيس الحزب المؤتمر العام الأول، وذلك لإعادة انتخاب رئيس للحزب  لفترة أربع سنوات مقبلة بالإضافة إلى انتخابات الأمين العام وأمين التنظيم وأمين الصندوق وأمين العضوية ،حسب اللائحة الداخلية للحزب.

وأقر أعضاء المؤتمر العام للحزب وأعضاء الهيئة العليا  وأمناء المحافظات بفوز المستشار أحمد حسين البراوي برئاسة الحزب للفترة المقبلة، وعرابي فاروق أمينا عاما  ، والدكتور ياسر على حافظ ،أمينا للتنظيم ،وحسن عبد الفتاح أمينا للعضوية والاشتراكات ،ومحمد رياض أمينا للصندوق .


وبدأت وقائع  المؤتمر العام للحزب والذي عقد بقاعة المؤتمرات بمدينة بني سويف ،بعدد من الإجراءات منها التصويت على المرشحين والتي أسفرت بالإجماع على النتائج السابقة ،تابعها عرض  ما حققه الحزب في  برنامجه خلال الفترة الماضية من خلال كلمة المتحدث الرسمي للحزب محمد فتحي الشريف ،ثم القي رئيس الحزب كلمة قدم فيها رؤية مستقبلية وضح فيها بشكل مقتضب الرؤية المستقبلي للحزب.

كما تحدث عميد دكتور على أحمد  أمين عام البيئة وعضو الهيئة العليا عن مساندة الدولة المصرية في الفترة الحالية ،وألقت الدكتورة مني أبو هشيمة نائبة رئيس الحزب للوجه البحري كلمة تحدثت فيها عن دور المرأة في صناعة المستقبل وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما تحدث اللواء محمود منصور الخبير الاستراتيجي عن الدولة المصرية الحديثة وكيفية مواجهة الشائعات ودور الأحزاب فيها.

وتحدث كلا من  أمناء الجيزة و الشرقية، وبني سويف، والمنوفية وأسوان، والقليوبية  بكلمات  مقتضبة عبروا فيها عن تقديرهم لما تقوم به القيادة السياسية نحو  السعي لتقدم واستقرار مصر ،  كما تحدثت شيماء العطار من لجنة ذوي القدرات الخاصة، والدكتورة ريهام خير الدين لجنة التدريب التأهيل،واختتمت أعمال المؤتمر بكلمة الأمين العام، عرابي فاروق. 

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وشهد المؤتمر العام عددا  القرارات التي اقرها رئيس الحزب والمكتب التنفيذي ،إذ تم إعادة النظر في بعض بنود اللائحة الداخلية وتم عرضها على المؤتمر العام الذي اقرها .
كما تم تسمية عدد من أمناء المحافظات ،وكانت كالتالي ،اللواء: معز الدين السبكي، مساعد وزير الداخلية السابق، أمينا لمحافظة الجيزة  ،المحامي ونقيب الرياضيين في بني سويف ، سيد الأمين  أمين محافظة بني سويف،المحاسب: أسامة نسيم، أمينا لمحافظة الشرقية،الإعلامي جمال العربي: أمينا لمحافظة المنوفية ،محمد الداعون أمينا لمحافظة أسوان  محمد عبد الفتاح أمينا لمحافظة القليوبية،رشا عبد القادر أمين العلاقات العامة  ،نجم الدين جويد سكرتير عاما للحزب ،رمضان أحمد حسين أمينا للشؤون القانونية ،محمد فتحي الشريف المتحدث الرسمي ، اللواء محمد عزت نائب رئيس الحزب ، سامي محمود مساعد رئيس الحزب للشؤون التعليم والسياسية،وسيتم الإعلان عن باقي أعضاء الهيئة العليا وأمناء باقي المحافظات من خلال رئيس الحزب والمكتب التنفيذي في وقت لاحقا .

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الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشرقية قليوب توجيهات الرئيس القليوبية العلاقات مدينة بني سويف

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