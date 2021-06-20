جامعة طنطا: إعفاء أئمة الأوقاف خلال دراستهم بنسبة 50%

قال الدكتور وليد العشري المتحدث باسم جامعة طنطا إن الجامعة جزء لا يتجزأ من المجتمع ودورها ليس تعليميا وبحث علمى فقط.

وتابع العشري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"، :" جامعة طنطا استضافت أمس الدكتور محمد مختار جمعة، لمناقشة رسالة ماجستير فى كلية التربية التابعة للجامعة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الغربية، منوها إلى أن وزارة الأوقاف تلعب دوراً كبيراً فى نشر الفكر الدينى الوسطى المستنير، الذى تحتاجه مصر الآن بشدة، الفكر الذى يبنى ولا يهدم لمواجهة الفكر المتطرف.

وأردف: " هدفنا الأسمى فى جامعة طنطا هو محاربة التطرف وتحصين الطلاب ضد الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم المغلوطة".

وأكمل:" بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة طنطا ووزارة الأوقاف، كانت بإهداء وزير الأوقاف الجامعة سلسلة من كتب الفكر المستنير، من تأليفه، والهدف منها توزيعها داخل الكليات ليستفاد الطلاب منها".

وأكد أن رئيس جامعة طنطا وافق على دعم الأئمة بوزارة الأوقاف خلال دراستهم فى جامعة طنطا بإعفائهم من 50% من قيمة المصروفات، خلال فترة حصولهم على الماجستير والدكتوراه، وهذه البادرة تؤكد حرص الجامعة لتكون شريك رئيسى مع أحد أهم الوزارات وهى وزارة الأوقاف".

