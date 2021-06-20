بعد اتاحته.. كيفية تشغيل تطبيق الفيديو FaceTime لهواتف أندرويد

تفضل شركة آبل الأمريكية Apple الاحتفاظ بتطبيقاتها بشكل حصري لأجهزتها فقط مثل هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وظلت بهذه السياسة لفترة طويلة حتى الإعلان عن نظام التشغيل iOS 15، والذي أتاحت الشركة من خلاله استخدام تطبيق مكالمات الفيديو FaceTime لهواتف أندرويد.

وبحسب موقع Tech Radar فإن شركة آبل قد أتاحت لمستخدمي هواتف أندرويد استخدام تطبيق مكالمات الفيديو FaceTime مع الإعلان عن نظام التشغيل iOS 15 وذلك أثناء الحديث مع مستخدمي هواتف آيفون في المكالمة، حيث يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التية وتفعيله أثناء المحادثة.



كيفية تشغيل تطبيق FaceTime مع مستخدمي هواتف أندرويد



يجب أن تقوم بتحميل نظام التشغيل iOS 15 أو iPadOS 15 مثبتًا على هاتفك الآيفون أو الآيباد.

افتح تطبيق مكالمات الفيديو FaceTime وفي الجزء العلوي من التطبيق مباشرةً ، سترى إنشاء رابط، انقر فوقه، وستظهر قائمة فرعية بهذه الخيارات:

إضافة اسم: اكتب اسما للرابط مثل اختيار الدردشة مع الأهل أو زملاء العمل أو الأصدقاء .

جهات المشاركة: سترى الخيارات المقترحة للمكان الذي يمكنك إرسال الرابط إليه ، بما في ذلك الرسائل أو AirDrop أو من خلال الإيميل أو تطبيقات المراسلة الأخرى مثل واتسآب.

نسخ الرابط: إذا كنت تفضل مشاركة الرابط يدويًا مع عدة أشخاص ، فسيؤدي ذلك إلى إضافة الرابط إلى حافظة هاتفك.

ويمكنك مشاركة الرابط مع أي شخص تختاره ، من خلال تطبيق مراسلة للمحادثات الفردية أو الدردشة أو البريد الإلكتروني للمحادثات الجماعية.

وبمجرد أن يرسل لك أحد أفراد أسرتك أو أصدقائك أو زملائك الذي يمتلك هاتف آيفون أو جهاز آيباد رابطًا عبر تطبيق مكالمات الفيديو FaceTime ، انقر على الرابط، وسينقلك إلى متصفحك الافتراضي ، حيث سيُطلب منك إدخال اسمك للانضمام إلى المحادثة، اكتب اسمك واضغط على متابعة.

وستنضم إلى مكالمة فيديو عبر تطبيق FaceTime وسترى خيارات لكتم الصوت أو إخفاء الفيديو أو التبديل بين الكاميرا الخلفية وكاميرا الصور الشخصية أو مغادرة المكالمة، ولكن لن ترى نفس الخيارات مثل المضيف على هاتف آيفون أو جهاز آيباد ، ولكنها كافية لجعل الخدمة تعمل من خلال مستخدمي هواتف أندرويد.

