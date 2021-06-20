يورو 2020 .. مدرب إسبانيا: لدينا فرصة لتصدر المجموعة رغم البداية السيئة

أعرب لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن استيائه من التعادل الإيجابي (1-1) ضد بولندا، مساء أمس السبت، بالجولة الثانية من دور المجموعات، لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 .

وقال إنريكي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر برغبة هائلة في مشاهدة المباراة مرة أخرى والتحليل بعمق، ومشاعري ليست الأفضل بالتأكيد، وربما كنا متفوقين لكن ليس بما يكفي للفوز".

وأضاف: "بولندا لعبت بشجاعة وضغطت كثيرًا ولم تعطنا الكثير من الفرص، وحاولنا جاهدين التسجيل، وكنت أتوقع أن نتفوق بشكل أكبر ونخلق المزيد من الفرص للتسجيل، لكننا لم نتمكن من ذلك وهذا ليس بسبب تقصير من لاعبي إسبانيا".

وتابع: "كنت أتمنى لو ساهمت التغييرات بشكل أكبر في تغيير النتيجة، لكنهم فعلوا الأشياء بشكل جيد، ورغم التعادل و إسبانيا لديها فرصة لاحتلال صدارة المجموعة رغم عدم تحقيقنا أي انتصار حتى الآن، ولم نقل أبدًا أنها مجموعة سهلة".

سأعمل على حل المشاكل

وأوضح: "بصفتي مدربًا كان علي دائمًا حل العديد من المشاكل، وهذه المجموعة تمنحني أقصى قدر من الثقة، ويجب أن نحاول إسعاد الجماهير في إسبانيا، وسنحاول الفوز ضد سلوفاكيا وإلا سنخرج".

وعن أداء موراتا، كشف: "لقد قام بالعديد من الأشياء بشكل جيد اليوم وفي المباريات السابقة، والهدف مجرد إضافة، ومن المؤسف أننا لم نتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف".

وواصل: "لقد رأيت 22 لاعبًا في الملعب يبذلون قصارى جهدهم، وهناك الكثير من اللاعبين يبذلون جهودًا لتحسين أنفسهم وأنا أقدر ذلك".

واختتم: "ما يتعين علينا القيام به هو التحسن والفوز بالمباريات القادمة في يورو 2020 ، ونأمل أن نكون على مستوى المهمة".



وبهذا التعادل رفع منتخب إسبانيا رصيده في دور المجموعات بـ يورو 2020 إلى نقطتين في المركز الثالث، بينما رفع المنتخب البولندي رصيده إلى نقطة وحيدة في المركز الأخير، بينما تأتي السويد في الصدارة بـ4 نقاط وخلفها سلوفاكيا بـ3 نقاط.