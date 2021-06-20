عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2020 .. مدرب إسبانيا: لدينا فرصة لتصدر المجموعة رغم البداية السيئة

صدى البلد

أعرب لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن استيائه من التعادل الإيجابي (1-1) ضد بولندا، مساء أمس السبت، بالجولة الثانية من دور المجموعات، لكأس الأمم الأوروبية  يورو 2020 .

وقال إنريكي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر برغبة هائلة في مشاهدة المباراة مرة أخرى والتحليل بعمق، ومشاعري ليست الأفضل بالتأكيد، وربما كنا متفوقين لكن ليس بما يكفي للفوز".

وأضاف: "بولندا لعبت بشجاعة وضغطت كثيرًا ولم تعطنا الكثير من الفرص، وحاولنا جاهدين التسجيل، وكنت أتوقع أن نتفوق بشكل أكبر ونخلق المزيد من الفرص للتسجيل، لكننا لم نتمكن من ذلك وهذا ليس بسبب تقصير من لاعبي إسبانيا".

وتابع: "كنت أتمنى لو ساهمت التغييرات بشكل أكبر في تغيير النتيجة، لكنهم فعلوا الأشياء بشكل جيد، ورغم التعادل و إسبانيا لديها فرصة لاحتلال صدارة المجموعة رغم عدم تحقيقنا أي انتصار حتى الآن، ولم نقل أبدًا أنها مجموعة سهلة".

txt

يورو 2020 .. بولندا بقيادة ليفاندوفيسكي تفرض التعادل على إسبانيا

txt

يورو 2020 .. موراتا يمنح أسبانيا التقدم على بولندا في الشوط الأول

سأعمل على حل المشاكل 

وأوضح: "بصفتي مدربًا كان علي دائمًا حل العديد من المشاكل، وهذه المجموعة تمنحني أقصى قدر من الثقة، ويجب أن نحاول إسعاد الجماهير في إسبانيا، وسنحاول الفوز ضد سلوفاكيا وإلا سنخرج".

وعن أداء موراتا، كشف: "لقد قام بالعديد من الأشياء بشكل جيد اليوم وفي المباريات السابقة، والهدف مجرد إضافة، ومن المؤسف أننا لم نتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف".

وواصل: "لقد رأيت 22 لاعبًا في الملعب يبذلون قصارى جهدهم، وهناك الكثير من اللاعبين يبذلون جهودًا لتحسين أنفسهم وأنا أقدر ذلك".

واختتم: "ما يتعين علينا القيام به هو التحسن والفوز بالمباريات القادمة في يورو 2020 ، ونأمل أن نكون على مستوى المهمة".

وبهذا التعادل رفع منتخب إسبانيا رصيده في دور المجموعات بـ يورو 2020 إلى نقطتين في المركز الثالث، بينما رفع المنتخب البولندي رصيده إلى نقطة وحيدة في المركز الأخير، بينما تأتي السويد في الصدارة بـ4 نقاط وخلفها سلوفاكيا بـ3 نقاط.

يورو 2020 دور المجموعات بولندا كأس الأمم الأوروبية إنريكي لويس إنريكي

موضوعات متعلقة

مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد قبل مواجهة الزمالك في نهائي سوبر السلة

عماد متعب: ذكاء موسيماني سبب فوز الأهلي على الترجي في تونس

مساعد باتشيكو: هذا هو الفارق بين الأهلي والزمالك

لم نخسر التأهل.. مدرب الوداد المغربي يعلق على الخسارة أمام كايزر تشيفز

ليندمان: الأداء البدني لـ لاعبي الأهلي كان رائعا أمام الترجي

سيدات أنجولا يحققن لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد.. وتونس تحصل على البرونزية

على حساب الأهلي.. الزمالك بطلا لكأس مصر في الكرة الطائرة

الأهلي يشعل نهائي كأس مصر للطائرة بالتعادل مع الزمالك 2-2

ترشيحاتنا

بعد اتاحته.. كيفية تشغيل تطبيق الفيديو FaceTime لهواتف أندرويد

شاهد .. أول تعليق لـ محمد شريف بعد الفوز على الترجي

انشر واقرأ المعوذتين .. نصيحة علي جمعة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

بورشه كايين تستعرض قوتها على حلبة نوربورجرينج الاختبارية .. فيديو

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز علي الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ودوني في سكة تانية .. هاني شاكر يكشف كواليس لوك البايب والبورنيطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

ما حكم زواج الرجل من مطلقة أخيه؟.. دار الإفتاء تجيب

فرج عامر يوجه طلبا غريبا لاتحاد كرة القدم

أول رد من محمد رمضان على اتهامه بـ سب سميرة عبد العزيز|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 26 مليون سنة .. شاهد أضخم مخلوق بالتاريخ في الصين|صور

عمرها 110 ملايين سنة.. اكتشاف آثار أقدام آخر ديناصور في بريطانيا|صور

كلب آلي.. الشرطة الأمريكية تهدر نفقات علاج مصابي كورونا من أجل روبوت

زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب لشركة النصر للكيماويات الوسيطة 

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ