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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من تونس.. عمرو محب بصحبة مجدي قفشة وصلاح محسن

صدى البلد

شارك عمرو محب مترجم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، متابعيه بصورة جديدة ظهر فيها مع اللاعبين مجدي قفشة وصلاح محسن، ونشرها من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب محب من خلال الصورة معلقا: "بصحبة محمد مجدي قفشة باشا وصلاح محسن باشا من قلب تونس".

ومن المقرر أن يتحدث عمرو محب كضيف اللقاء العلمي للحديث عن مشواره في الترجمة مع الرياضة بشكل عام وكرة القدم تحديداً، خاصة وأنه سبق وأن عمل مع عدة مدربين أجانب وعالميين عبر تاريخه سواء مع منتخب مصر سابقاً أو النادي الأهلي حالياً أو اتحاد الكاراتيه.


ويعمل عمرو محب في مجال الترجمة منذ سنوات طويلة حيث ساهمت في تواجده بالنادي الأهلي أحد أكبر القلاع الرياضية في الوطن العربي وأفريقيا وحظي معه بالعديد من البطولات المحلية والقارية كان آخرها السوبر الافريقي على حساب نهضة بركان المغربي.


كما سيقوم محب بنقل خبراته لطلبة الجامعة من دارسي اللغات قبل دخولهم سوق العمل خاصة وأن العديد من الدارسين له اهتمامات كبرى بالرياضة ويمني النفس العمل في نفس المجال.

ووصلت، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار القاهرة الدولي، بعد خوض مباراة الترجي التي أقيمت على استاد حمادي العقربي ‏برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بقيادة المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني.

وحقق الأهلي بقيادة المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، الفوز على الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف، فيما تقام مباراة الإياب ‏بين الفريقين يوم 26 يونيو الجاري في القاهرة.‏

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة اليوم أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم. ‏

وأضاف المدير الفني: احترمنا فريق الترجي وجهازه الفني، ونتيجة المباراة تعكس هذا ‏الاحترام، خاصة أن مواجهات الفريقين السابقة تؤكد صعوبتها.

وتطرق موسيماني إلى الحديث عن أحداث الشغب الجماهيري التي سبقت المباراة، مشيرًا إلى أنه أمر وارد، ‏ويحدث في أي مكان في العالم، والأهلي والترجي التونسي لديهما الخبرة الكافية للتعامل ‏مع ‏مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أنه قام بتجديد دوافع اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس ‏خلال الأزمة التي سبقت المباراة، مؤكدًا أنه لم يقم بهذا الأمر بمفرده ولكن بمساعدة كباتن ‏الفريق محمد الشناوي وسعد سمير.

عمرو محب مجدي قفشة صلاح محسن الأهلى تونس

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