انشر واقرأ المعوذتين .. نصيحة علي جمعة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

علق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على قيام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورهم ومنازلهم وسياراتهم وأولادهم.

ونصح علي جمعة، في لقائه على فضائية سي بي سي، مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي الذين يحبون نشر هذه الصور، بأن ينشروا ما يرغبون فيه ويقرأوا المعوذتين، أو يرفقوا معها سورة الفلق والناس مكتوبة كاملة مع هذه المنشورات.

وأكد علي جمعة أنه يستحب قراءة الفاتحة وآية الكرسي مع المعوذتين ، بالأرقام المجربة، بأن يقرأ آية الكرسي 11 مرة.

وأشار علي جمعة إلى أنه ليس من هواة ربط الأحداث الكونية بالأفعال البشرية، فمثلا لو نشر رجل صورته وحدثت له حادثة، فهناك علاقة بين النشر والحادث، منوها أنه لا يقتنع بهذا.

وتابع: الربط هذا يعتبر ربط خطأ فلو نظرنا إلى عدد من ينشر صوره وعدد من يتعرض لحوادث فنجدها قليلة وبالتالي الأمر ليس أمرا علميا.

كيفية الوقاية من الحسد

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوقاية من الحسد تكون باللجوء إلى الله – سبحانه وتعالى- وهذا أول ما ينبغي للمسلم الحرص عليه.

وأضاف « ممدوح » في إجابته عن سؤال: «ما كيفية الوقاية من الحسد؟» عبر الصفحة الرسمية لـدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» أن المحافظة على قراءة المعوذتين - سورتي الفلق والناس- تقي من كل مكروه وسوء.

واختتم بأن الحرص والمداومة على قراءة الأذكار الواردة في الشريعة الإسلامية وأبرزها المعوذتان، يساعدان المسلم على وقاية نفسه من الحسد والعين.