بإطلالة مسائية جذابة .. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة بشرى صورة جديدة أطلت بها على جمهورها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بشرى خلال الإطلالة مرتدية "جامب سوت"أسود لامع تميز بقصة عصرية ، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة.

وفي سياق آخر وجهت الفنانة بشرى رسالة لفريق عمل مسلسل الإختيار وقالت عبر حسابها بالإنستجرام: "‬‏‪أحلى لمة هى لمة الاختيار٢.. وبسأل نفسى هل هو اللى اختار ولا احنا اللى اخترنا .. و لكن ستبقى الإجابة دائما وأبدا أن الله عز وجل هو من يختار لنا الأفضل وهذه حكمة لن نفهمها ولا يعلمها إلا الله.. سعدت بالزملاء والزميلات الأصدقاء الشركاء فى هذا العمل المختلف والمتميز، الذى يجسد حياة الكثير من المصريين وأسرهم وتضحياتهم والأخوة عن أحداث واقعية،تحية للمنتج تامر مرسى و المخرج بيتر ميمي، و النجم كريم عبدالعزيز ، وقبلنا جميعا الأبطال الحقيقيين".

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي و بشرى، وإياد نصار، وإنجي المقدم، والراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.