خالد الغندور يهنئ محمد عبد الغني بـ زفافه: ربنا يحفظكم من العين

حرص خالد الغندور،علي تهنئة محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول بنادي الزمالك بمناسبة زفافه اليوم، ونشر صورة له مع زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

وعلق خالد الغندور له من خلال الصورة قائلا: "ألف مليون مبروك لمحمد عبد الغني وعروسته وربنا يحفظكم من العين".

وحصل محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية السبت، وذلك بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

جاء ذلك بسبب احتفال عبد الغني بحفل زفافه اليوم، حيث سمح له الجهاز الفني بالتغيب عن المران.

وحرص الجهاز الفني والإداري ولاعبو الزمالك، على التواصل مع اللاعب وتقديم التهاني له بهذه المناسبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.