الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت هيئة الصحة في الصين، اليوم الأحد، إن الصين أبلغت عن 23 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، في البر الرئيسي في الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض عن 30 إصابة في اليوم السابق.

وبحسب "رويترز"، قالت لجنة الصحة الوطنية إن جميع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا جاءت من الخارج، حيث تم الإبلاغ عن 12 حالة في مقاطعة جوانجدونج الجنوبية.

انخفض عدد الإصابات الجديدة بدون أعراض إلى 20 من 42 في اليوم السابق. الصين لا تصنفهم على أنهم حالات مؤكدة.

وبلغ العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المؤكدة في البر الرئيسي للصين، 91587 حالة بنهاية يوم السبت، مع عدم تغيير عدد عند 4636 حالة.

الصين ومليار جرعة لقاح كورونا

وفي غضون أيام، ستصل الصين إلى مليار جرعة لقاح كورونا في حملة تطعيمها ضد فيروس كورونا، وهي سرعة لا مثيل لها في أي دولة أخرى بالعالم.

واعتبارًا من يوم الأربعاء، قدمت الصين أكثر من 945 مليون جرعة لقاح كورونا، أي ثلاثة أضعاف العدد الذي تم تسليمه في الولايات المتحدة، وحوالي 40 ٪ من 2.5 مليار جرعة تم تقديمها على مستوى العالم.

ووصلت الصين إلى أول مليون جرعة فقط في 27 مارس، أي خلف الولايات المتحدة بأسبوعين. ولكن تسارعت الوتيرة بشكل كبير في مايو، مع تقديم أكثر من 500 مليون جرعة خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات لجنة الصحة الوطنية الصينية.

وقدمت البلاد، يوم الثلاثاء وحده، أكثر من 20 مليون جرعة لقاح كورونا. وفي هذا المعدل، من المحتمل أن تتجاوز المليار جرعة بنهاية هذا الأسبوع.

ويعد تطعيم بلد يبلغ تعداد سكانه 1.4 مليار شخص ضد فيروس كورونا هو بمثابة مهمة ضخمة. ويتم تنفيذ حملة "تطعيم كل من يمكن تطعيمه" في جميع أنحاء البلاد، في المدن الكبرى والقرى الصغيرة على حد سواء، حيث يذهب موظفو الحكومة إلى الأحياء لإقناع الناس بالتطعيم.

وفي غضون ذلك، حث رؤوساء الشركات، المملوكة للدولة في الصين، موظفيهم على أخذ لقاح كورونا، بينما تقدم مواقع التطعيم مزايا مختلفة، تتراوح من قسائم التسوق إلى البوظة والبقالة المجانية. بحسب “سي إن إن”.