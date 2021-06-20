موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة داخل مصر والوطن العربي مباراة الإياب التي ستجمع بين الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

الأهلي والترجي .. تغلب حامل اللقب على بطل تونس بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حمادي العقربي في رادس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وينتظر لقاء الإياب فى القاهرة يوم السبت المقبل.

أحرز هدف مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا محمد شريف فى الدقيقة 67 وبهذه النتيجة لا يحتاج الأهلي سوي التعادل للتأهل، بينما يحتاج الترجي للتأهل الفوز بهدفين نظيفين أو أي نتيجة بفارق هدف وحيد أكبر من نتيجة لقاء الذهاب.

موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة لها

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي في إطار مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم الموافق 26 يونيو 2021 على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً وفق توقيت تونس، وسوف تكون المباراة مذاعة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 4.

الأهلي يصل القاهرة

وصلت، منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار القاهرة الدولي، بعد خوض مباراة الترجي التي أقيمت على استاد حمادي العقربي ‏برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بقيادة المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة اليوم أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم. ‏

وأضاف المدير الفني: احترمنا فريق الترجي وجهازه الفني، ونتيجة المباراة تعكس هذا ‏الاحترام، خاصة أن مواجهات الفريقين السابقة تؤكد صعوبتها.

وتطرق موسيماني إلى الحديث عن أحداث الشغب الجماهيري التي سبقت المباراة، مشيرًا إلى أنه أمر وارد، ‏ويحدث في أي مكان في العالم، والأهلي والترجي التونسي لديهما الخبرة الكافية للتعامل ‏مع ‏مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أنه قام بتجديد دوافع اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس ‏خلال الأزمة التي سبقت المباراة، مؤكدًا أنه لم يقم بهذا الأمر بمفرده ولكن بمساعدة كباتن ‏الفريق محمد الشناوي وسعد سمير.

