أزمة قلبية.. وفاة سباحة جزائرية خلال التدريبات

نعى الاتحاد الجزائري للسباحة، السباحة الدولية منال حبوب، لاعبة نادي اتحاد الجزائر التي توفيت، عن عمر 17 عاما خلال وجودها في التدريبات.

ولم يذكر الاتحاد أسباب وفاة حبوب، في بيان العزاء الذي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لكن صحيفة "الخبر" أرجعت ذلك إلى تعرض السباحة لأزمة قلبية خلال الفقرة التدريبية.

وكشفت الصحيفة في موقعها الإلكتروني أن الراحلة كانت تحضر لاجتياز امتحان نهاية التعليم الثانوية العامة"، بداية من صباح اليوم الأحد.

وقدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري تعازيها لعائلة الفقيدة وقالت: بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، تلقيت نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله منال حبوب، سبّاحة المنتخب الوطني، ونادي اتحاد العاصمة".

وتابعت: "وأمام هذا المصاب الجلل وبمزيد من الأسى والحزن، لا يسعني إلّا أن أتقدّم بخالص التعازي، وصادق المواساة، إلى عائلة المرحومة وإلى الأسرة الرياضية عامة وأسرة السباحة خاصة، متضرعة إلى المولى عز و جلّ أن يتغمد روح الفقيدة بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنها فسيح جنات الرضوان، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن السلوان.

