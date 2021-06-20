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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي مرشحا بقوة للصعود للنهائي

ناقد رياضي مغربي: هزيمة الوداد أمام كايزر تشيفز غير متوقعة

صدى البلد

قال أمين بيروك، الناقد الرياضي المغربي، إن الهزيمة التي تعرض لها نادي الوداد البيضاوي أمام كايزرتشيفز الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، كانت غير متوقعة.

وأضاف أمين بيروك، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، إن التوقعات صبت في كفة الوداد البيضاوي، قبل مواجهة كايزرتشيفز والخسارة كانت غير متوقعة.

وتابع: “كايزر تشيفز ظهر بشكل مغاير لما ظهر به أمام الوداد بدور المجموعات، والفريق البيضاوي لم يكن مستعدا لهذا السيناريو”.

وأردف أتوقع توفير البنزرتي، لعناصره الأساسية في مواجهة نهضة بركان القادمة لتجهيزهم لمواجهة الإياب في جنوب إفريقيا.

وأشار إلى أنه في ضوء نتائج مباراتي الذهاب، فإن الأهلي أصبح مرشحا بقوة للعبور إلى النهائي، وتقلصت فرصة الوداد إلا أنه يتمني تكرار نهائي 2019، حينما تقابل الوداد ضد الترجي.

الأهلى جنوب افريقيا دور المجموعات كايزر تشيف الترجي الناقد المغربي أمين بيروك أخبار دوري أبطال إفريقيا

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