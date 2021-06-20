ناقد رياضي مغربي: هزيمة الوداد أمام كايزر تشيفز غير متوقعة

الأهلي مرشحا بقوة للصعود للنهائي

قال أمين بيروك، الناقد الرياضي المغربي، إن الهزيمة التي تعرض لها نادي الوداد البيضاوي أمام كايزرتشيفز الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، كانت غير متوقعة.

وأضاف أمين بيروك، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، إن التوقعات صبت في كفة الوداد البيضاوي، قبل مواجهة كايزرتشيفز والخسارة كانت غير متوقعة.

وتابع: “كايزر تشيفز ظهر بشكل مغاير لما ظهر به أمام الوداد بدور المجموعات، والفريق البيضاوي لم يكن مستعدا لهذا السيناريو”.

وأردف أتوقع توفير البنزرتي، لعناصره الأساسية في مواجهة نهضة بركان القادمة لتجهيزهم لمواجهة الإياب في جنوب إفريقيا.

وأشار إلى أنه في ضوء نتائج مباراتي الذهاب، فإن الأهلي أصبح مرشحا بقوة للعبور إلى النهائي، وتقلصت فرصة الوداد إلا أنه يتمني تكرار نهائي 2019، حينما تقابل الوداد ضد الترجي.