معلق نهائي كأس مصر للسلة: غضبت من تجاوزات جماهير الزمالك ضدي

قال محمد عفيفي معلق نهائي كاس مصر للكرة الطائرة علي قناة الأهلي إنه لم يقلل من نادي الزمالك خلال تعليقه على مباراة نهائي كأس الطائرة مع الأهلي.

وعن غضب جماهير الزمالك ضده بعد تعليقه في المباراة التي فاز فيها الزمالك على الأهلي باللقب، قال عفيفي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لدي أصدقاء من لاعبي الزمالك في جميع الفرق والألعاب، تعليقي كان طبيعي خصوصًا اني كنت في قناة الأهلي".

وأضاف عفيفي: "لما كنت بعلق في قناة محايدة بتكلم عادي وبقول هنا وهنا كل واحد حقه ايه، الأزمة الي حصلت في الشوط الرابع انا شوفتها من أرض الملعب مش الكاميرات وبدأت من لاعبي الزمالك وليس الأهلي".

وواصل: "لعيبة الأهلي عالمية فعلًا، وطبيعي وانت على قناة الأهلي تكون داعم للاعبي الأهلي علشان أكثر اللي بيتابعوك المفروض يكونوا اهلاوية".

واختتم عفيفي تصريحاته: "غضبت من تجاوزات وسب جماهير الزمالك ضدي منذ انتهاء المباراة".

وتوج الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني محمد اللقاني، بلقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 - 2022.

وحصد "الفارس الأبيض" اللقب عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيا محمد مصيلحي بنتيجة 3 - 2، في مباراة ماراثونية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 23، 25 - 18، 22 - 25، 24 - 26، 15 - 10".