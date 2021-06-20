عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ثغرة خطيرة في هواتف آيفون تعطل شبكة الواي فاي نهائيا.. تفاصيل

ثغرة خطيرة في هواتف
ثغرة خطيرة في هواتف آيفون تعطل شبكة واي الفاي نهائيا

حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني من ثغرة خطيرة في نظام تشغيل iOS من شركة آبل الأمريكية والذي تعمل به هواتف آيفون، حيث تؤدي الثغرة إلى كسر حماية شبكة الواي الفاي. 

وبحسب موقع AppleInsider فإن الثغرة التي تم اكتشافها مؤخرا في هواتف آيفون تعمل على تعطيل الاتصال بشبكة الواي الفاي في نظام تشغيل iOS بالكامل ولا تمكن الهاتف من الاتصال على الاطلاق. 

تسريبات تكشف عددا من مواصفات هاتف iPhone SE 3 رخيص الثمن من آبل

هل تصدر آبل هواتف iPhone 13 بكاميرا سيلفي تحت الشاشة .. تفاصيل


وقال الباحث الأمني كارل شو إن الثغرة الموجودة في نظام تشغيل iOS في هواتف آيفون استمرت في الظهور بعد تغيير SSID الخاص بنقطة الاتصال، وفشلت جميع محاولات الاتصال بشبكة الواي الفاي، وإعادة تشغيل آيفون. 


 وتشير الاختبارات أيضًا إلى أنها مشكلة في هواتف آيفون  فقط، حيث يبدو أن هواتف  أندرويد تتصل بنقطة الوصول التي تحمل اسمًا غير عادي دون مشكلة.

 

ويعتقد باحثون آخرون أنها الثغرة عبارة عن مشكلة تتعلق بتحليل المدخلات، حيث أن علامة النسبة المئوية في البداية قد يساء تفسيرها بواسطة iOS في هواتف آيفون  كمحدد تنسيق. 


ولإصلاح المشكلة على هواتف آيفون المتأثرة ، يتعين على المستخدمين إعادة تعيين إعدادات شبكة iOS الخاصة بهم.

 

كيفية إعادة ضبط إعدادات الشبكة في iOS
أفتح الإعدادات
حدد عام ثم إعادة تعيين
حدد إعادة تعيين إعدادات الشبكة
قم بتأكيد الطلب.
بمجرد إعادة تشغيل هاتف آيفون  ، قم بإعداد شبكة الواي فاي.
 

ثغرة خطيرة نظام تشغيل iOS هواتف آيفون شبكة الواي الفاي شركة ابل

ترشيحاتنا

المحكمة الاقتصادية تستأنف جلسة نظر دعوى تعويضات سفينة ايفر جيفين

بيراميدز في مهمة ثأرية أمام الرجاء المغربي بـ الكونفدرالية الإفريقية

طفل يصارع الموت بعد تناول حلوى.. ما القصة؟

المكسيك.. مقتل 15 شخصا في هجمات مسلحة بمدينة "رينوسا" الحدودية

5 مدن في الجزائر تسجل أعلى درجات حرارة في العالم اليوم

ثغرة خطيرة في هواتف آيفون تعطل شبكة الواي فاي نهائيا.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

كيلو الفراخ بـ 20 جنيهًا..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب

فرج عامر يوجه طلبا غريبا لاتحاد كرة القدم

موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها

أخبار الرياضة.. الأهلي يصل القاهرة.. الزمالك يتعلم من خطأ ساسي.. واللعنات تواصل مطاردة يورو 2020

سعر الذهب اليوم الأحد 20-6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت .. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تكشف عن جمالها

فحيح الأفاعي.. مقطع مرعب لأفعى تصرخ في وجه امرأة

لحظة ابتلاع الأرض لسيارة واختفائها عن الأنظار.. فيديو

9 أشهر.. عروس تصمم فستان زفافها داخل مترو الأنفاق

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ