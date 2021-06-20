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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 20 - 6 - 2021 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات في كأس الأمم الأوروبية 2020 وكوبا أمريكا 2021 وكأس العرب والكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباريات يورو 2020 والقنوات الناقلة لها

سويسرا × تركيا – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة علي قناة beIn sports HD MAX 1.
إيطاليا × ويلز – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة علي قناة beIn sports HD 2 MAX.

موعد مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة لها

فنزويلا × الاكوادور – الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة علي قناة beIn sports HD 5 MAX.

موعد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة لها

القطن الكاميروني × شبيبة القبائل – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة علي  قناة beIn sports HD 4 MAX.

بيراميدز × الرجاء المغربي – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة علي  قناة beIn sports HD 4 MAX.

موعد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة لها

الصومال  ×عمان  –  الساعة  8 مساء  بتوقيت القاهرة على  beIn sports المفتوحة .

مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم بيراميدز فنزويلا كوبا أمريكا الكونفدرالية الإفريقية كاس الكونفدرالية الرجاء المغربي القنوات الناقلة مواعيد مباريات اليوم الأحد يورو 2020

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