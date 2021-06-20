طموح بيراميدز تصطدم بالرجاء المغربي في مباراة ثأرية بكأس الكونفدرالية

يحل الرجاء المغربي ضيفا ثقيلا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في مباراة الذهاب، على أن تجرى مواجهة الإياب يوم 27 يونيو الجاري على ملعب “مركب محمد الخامس” في كازابلانكا.

ويسعى فريق بيراميدز للثأر من الرجاء الذي سبق وحقق عليه الفوز ذهابًا وإيابًا في دور مجموعات بطولة الكونفدرالية بنسختها الحالية، فضلاً عن الرغبة لدى لاعبي بيراميدز في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة جيدة لحسم التأهل لنهائى البطولة للمرة الثانية على التوالي، قبل لقاء العودة في المغرب.

ودخل فريق بيراميدز معسكر مغلق قبل المباراة بـ 48 ساعة لفرض حالة من التركيز على اللاعبين، وضم المدير الفني 20 لاعبًا هم: حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور، خط الوسط: عمر جابر - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق، خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

وعلي الجانب الآخر وصلت بعثة الرجاء إلى مصر يوم الجمعة الماضي بقائمة تضم 22 لاعب ويغيب مجموعة من اللاعبين عن الفريق الأخضر، لأسباب مختلفة، كعبد الجليل جبيرة للإصابة، وبدر بولهرود وسومايلا واتار لعدم قيد الثنائي في القائمة الإفريقية.

ويتواجد باقي نجوم الفريق، الذين يعول عليهم الأسعد الشابي، المدير الفني للرجاء في المباراة، وأبرزهم بين مالانجو وسفيان رحيمي.

دعم جماهيري لبيراميدز

وتلقى نادي بيراميدز طلبات تخطت أكثر من 4000 من جانب العديد من الجهات والجماهير؛ لحضور المباراة الهامة ودعم بيراميدز ممثل مصر الوحيد في كأس الكونفدرالية في مهمته نحو التتويج باللقب القاري الغالي.

وخاض الفريق مرانه لمدة ساعة على الملعب الرئيسي للدفاع الجوي، وشهد العديد من التجهيزات للمواجهة الهامة الصعبة، من خلال تدريبات بدنية وتقسيمة بطول الملعب، وفرض المدرب السرية التامة على اللقاء بعدما سمح بوجود الإعلام لمدة 15 دقيقة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي.

وانتهى نادي بيراميدز بالتنسيق مع مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من التجهيزات الخاصة بتشغيل تقنية الفار في ملعب الدفاع الجوي، للعمل بها في مباراة بيراميدز والرجاء المغربي بذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وقرر الاتحاد الأفريقي العمل بتقنية الفار بداية من تصف نهائي بطولتي الكونفدرالية ودوري الأبطال، حيث ستتولى الشركة القائمة على التقنية في الدوري المصري، العمل على تشغيل التقنية في ذهاب نصف النهائي غدا.

وعاين طاقم الحكام الأمور الخاصة بتقنية الفار للتأكد من عملها بالصورة الأكمل وتم بالفعل الاطمئنان على جاهزية التقنية للعمل خلال المواجهة الهامة.