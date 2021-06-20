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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اختفت في ثوان

لحظة ابتلاع الأرض لسيارة واختفائها عن الأنظار.. فيديو

سيارة
سيارة

في حادثة غريبة، ابتلعت حفرة كبيرة سيارة متوقفة في غضون ثوان بمجمع سكني في مدينة مومباي بالهند، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.

انتشر مقطع فيديو غريب على مواقع التواصل الاجتماعي للسيارة وهي تغرق داخل الحفرة الموجودة بأحد شوارع مومباي بالهند.

أوضحت شرطة المرور في مومباي أن هناك بئرًا في المكان كانت قد تمت تغطيته من أجل إقامة موقف لركن السيارات.

وأضافت الشرطة الهندية أنه بسبب هطول الأمطار المتواصلة هبطت الأرض ووقع الحادث الغريب في منطقة جاتكوبار.

وقالت الشرطة: "قام بعض الأشخاص بتغطيتها بالبلاط الخرساني وبدأوا في ركن السيارات فوقها، وهناك وقع الحادث بسبب هبوط الأرض بعد هطول الأمطار.

وأوضح مسئول مدني أنه تم استخدام رافعة لسحب السيارة في الليل، فيما لم تقع أية إصابات جراء الحادث.

 

https://www.instagram.com/reel/CQRxYlTjaP4/?utm_medium=copy_lin

 

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