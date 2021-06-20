بولندا.. حريق يلتهم 30 مبنى وإصابة 9 أشخاص

التهم حريق هائل في قرية في جنوب بولندا عشرات المنازل ودمرها، في قرية نوا بيالا على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب مدينة كراكوف.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت خدمات الطوارئ في بولندا، أن تسعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى مصابين بحروق وإصابات مختلفة، وأشارت إلى أن الحريق الهائل دمر أكثر من 30 مبنى بصورة جزئية أو كلية.

وأضافت أن حوالي 400 من أفراد الإطفاء في بولندا كافحوا النيران لمدة ساعات، بينما لم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

ووفقا لتقرير إعلامي محلي في بولندا، كان من الممكن أن تشتعل النيران في كميات قش مجاورة.

وأعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوز مورافيكي عن تقديم مساعدات غير بيروقراطية للمتضررين.