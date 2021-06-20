التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز والرجاء المغربي في كأس الكونفدرالية

يحل الرجاء المغربي ضيفا ثقيلا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في مباراة الذهاب، على أن تجرى مواجهة الإياب يوم 27 يونيو الجاري على ملعب “مركب محمد الخامس” في كازابلانكا.

ويسعى فريق بيراميدز للثأر من الرجاء الذي سبق وحقق عليه الفوز ذهابًا وإيابًا في دور مجموعات بطولة الكونفدرالية بنسختها الحالية، فضلاً عن الرغبة لدى لاعبي بيراميدز في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة جيدة لحسم التأهل لنهائى البطولة للمرة الثانية على التوالي، قبل لقاء العودة في المغرب.

ودخل فريق بيراميدز معسكر مغلق قبل المباراة بـ 48 ساعة لفرض حالة من التركيز على اللاعبين، وضم المدير الفني 20 لاعبًا هم: حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور، خط الوسط: عمر جابر - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق، خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

وعلي الجانب الآخر وصلت بعثة الرجاء إلى مصر يوم الجمعة الماضي بقائمة تضم 22 لاعب ويغيب مجموعة من اللاعبين عن الفريق الأخضر، لأسباب مختلفة، كعبد الجليل جبيرة للإصابة، وبدر بولهرود وسومايلا واتار لعدم قيد الثنائي في القائمة الإفريقية.

ويتواجد باقي نجوم الفريق، الذين يعول عليهم الأسعد الشابي، المدير الفني للرجاء في المباراة، وأبرزهم بين مالانجو وسفيان رحيمي.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز

استقر رودولفو أروابارينا، مدرب بيراميدز، على البدء بقائده عبد الله السعيد، نجم الفريق في مباراة الرجاء، بعدما أبقى عليه بديلاً في لقاء سموحة بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يعتمد بيراميدز على تشكيل يضم كلاً من:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أسامة جلال.

الوسط: أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا" – عمر جابر – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

الهجوم: رمضان صبحي – محمود وادي.



تشكيل الرجاء المتوقع :

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الإله مدكور، أسامة سوكحان، مروان هدهودي، إلياس الحداد.

خط الوسط: عمر العرجون، فابريس نجوما، عبد الإله الحافيظي.

خط الهجوم: محسن متولي، بين مالانجو، سفيان رحيمي.