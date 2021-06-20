عاجل
الصحف الإماراتية: دبي تعدل بروتوكول السفر للقادمين من 3 دول .. الإمارات تهنئ رئيس إيران الجديد .. الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على شخصيات لبنانية موجز السوشيال ميديا : فجر السعيد توجه رسالة نارية لـ ريهام حجاج .. وإبراهيم سعيد ينصح محمد رمضان الأهلى يتعاقد مع محمد عسران لتدعيم صفوف فريق رجال الكرة الطائرة فتاوى تشغل الأذهان.. حكم قراءة آية الكرسي 11 مرة يوميا وزواج الرجل من مطلقة أخيه.. الإفتاء ترد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري يشرح تفاصيل تطوير وتوسعة الطريق الدائري.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز والرجاء المغربي في كأس الكونفدرالية

صدى البلد

يحل الرجاء المغربي ضيفا ثقيلا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في مباراة الذهاب، على أن تجرى مواجهة الإياب يوم 27 يونيو الجاري على ملعب “مركب محمد الخامس” في كازابلانكا.

ويسعى فريق بيراميدز للثأر من الرجاء الذي سبق وحقق عليه الفوز ذهابًا وإيابًا في دور مجموعات بطولة الكونفدرالية بنسختها الحالية، فضلاً عن الرغبة لدى لاعبي بيراميدز في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة جيدة لحسم التأهل لنهائى البطولة للمرة الثانية على التوالي، قبل لقاء العودة في المغرب.

ودخل فريق بيراميدز معسكر مغلق قبل المباراة بـ 48 ساعة لفرض حالة من التركيز على اللاعبين، وضم المدير الفني 20 لاعبًا هم: حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور، خط الوسط: عمر جابر - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق، خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

وعلي الجانب الآخر وصلت بعثة الرجاء إلى مصر يوم الجمعة الماضي بقائمة تضم 22 لاعب ويغيب مجموعة من اللاعبين عن الفريق الأخضر، لأسباب مختلفة، كعبد الجليل جبيرة للإصابة، وبدر بولهرود وسومايلا واتار لعدم قيد الثنائي في القائمة الإفريقية.

ويتواجد باقي نجوم الفريق، الذين يعول عليهم الأسعد الشابي، المدير الفني للرجاء في المباراة، وأبرزهم بين مالانجو وسفيان رحيمي.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز

استقر رودولفو أروابارينا، مدرب بيراميدز، على البدء بقائده عبد الله السعيد، نجم الفريق في مباراة الرجاء، بعدما أبقى عليه بديلاً في لقاء سموحة بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يعتمد بيراميدز على تشكيل يضم كلاً من:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أسامة جلال.

الوسط: أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا" – عمر جابر – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

الهجوم: رمضان صبحي – محمود وادي.


 تشكيل الرجاء المتوقع :

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الإله مدكور، أسامة سوكحان، مروان هدهودي، إلياس الحداد.

خط الوسط: عمر العرجون، فابريس نجوما، عبد الإله الحافيظي.

خط الهجوم: محسن متولي، بين مالانجو، سفيان رحيمي.

 

 

بيراميدز الرجاء المغربي الدفاع الجوي كاس الكونفدرالية بطولة الكونفدرالية فريق بيراميدز بيراميدز والرجاء المغربي التشكيل المتوقع

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. الأهلي ينهي أسطورة رادس والجيش الليبي يعلن حدوده مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة

فحيح الأفاعي.. مقطع مرعب لأفعى تصرخ في وجه امرأة

بعد إزالته.. ماهو فلتر السرعة في سناب شات وكيف تسبب في حوادث مميتة؟

لمن وقع في معصية.. أمين الفتوى يوصي بـ 4 أمور

الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ كورونا خلال 3 أشهر

اليوم .. الزمالك يواجه الاتحاد في أول مباريات نهائي دوري السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها

سعر الذهب اليوم الأحد 20-6-2021

فرج عامر يوجه طلبا غريبا لاتحاد كرة القدم

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة ابتلاع الأرض لسيارة واختفائها عن الأنظار.. فيديو

9 أشهر.. عروس تصمم فستان زفافها داخل مترو الأنفاق

عمره 26 مليون سنة .. شاهد أضخم مخلوق بالتاريخ في الصين|صور

عمرها 110 ملايين سنة.. اكتشاف آثار أقدام آخر ديناصور في بريطانيا|صور

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ