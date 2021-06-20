اليوم .. الزمالك يواجه الاتحاد في أول مباريات نهائي دوري السلة

يصطدم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مع فريق الاتحاد السكندري اليوم الأحد على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر في أولى مباريات نهائي بطولة دوري السوبر.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري السوبر بعد فوزه على الجزيرة بثلاث مواجهات دون مقابل بينما تأهل الاتحاد السكندري بعد الفوز على النادي الأهلي .

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري اليوم الأحد الموافق 20 يونيو الجاري، على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في أولى مواجهات الفريقين بنظام البيست اوف .

ومن المقرر أن يتقابل الزمالك مع الاتحاد في خمس مواجهات أيام 20، 22، 24، 26، 28 من شهر يونيو الجاري، وحال حسم الفريق الفوز في ثلاث مواجهات يحصد لقب دوري سوبر كرة السلة.

استخدام تقنية الفار

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة استخدام تقنية الفيديو ”Instant replay system” في المراحل الأخيرة من بطولة دوري السوبر.

وأشرفت لجنة التحكيم برئاسة أحمد الفلكي على تجهيز صالة برج العرب بالاسكندرية لاستقبال تقنية الفيديو IRS خلال مران المنتخب الأول للسيدات بقيادة إيهاب الألفي.



بطل أفريقيا في مواجهة حامل اللقب

وتتمثل صعوبة وأهمية لقاء اليوم، حيث إن الاتحاد السكندري هو حامل لقب الموسم الماضي وبطل العرب والمتوج مؤخرًا بلقب كأس مصر على حساب الأهلي والزمالك بطل أفريقيا.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه ببطولة أفريقيا «الأفروليج» والتى أقيمت تحت رعاية NBA.

يسعى الاتحاد إلى تحقيق فوز مريح يسهل من مهمته في اللقاءات المقبلة للهيمنة على عرش كرة السلة المصرية.

ويستعيد الاتحاد خدمات كلًا من أحمد الصباغ العائد من الإصابة، وأحمد عادل دولا، الذي عاد للتدريبات بعدما كان قد تعرض للإصابة قبل مواجهة الأهلي بجزع في الرباط الصليبي وكدمة في العظام، والتي غاب على إثرها 3 أسابيع.

