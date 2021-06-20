الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ كورونا خلال 3 أشهر

أعلنت الهند، اليوم الأحد، تسجيل أدنى ارتفاع يومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" منذ ما يقرب من 3 أشهر.

وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات من وزارة الصحة أن الهند أبلغت عن تسجيل 58 ألفاً و419 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أدنى رقم يومي خلال فترة تقرب من 3 أشهر.

وارتفع العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا "كوفيد 19" في الهند إلى 29.9 مليون.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 1576 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وبلغ إجمالي وفيات فيروس كورونا "كوفيد 19" في الهند إلى 386 ألفاً و713 حالة وفاة.