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رياضة

خاص

الأهلى يتعاقد مع محمد عسران لتدعيم صفوف فريق رجال الكرة الطائرة

صدى البلد

نجحت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلى برئاسة رؤوف عبد القادر في التعاقد مع اللاعب محمد عسران، لاعب فريق طلائع الجيش؛ لتدعيم صفوف فريق رجال الكرة الطائرة خلال الموسم القادم.

وقال مصدر خاص داخل النادي الأهلى  أن فريق الطائرة نجح بالفعل بالظفر بخدمات محمد عسران لاعب فريق طلائع الجيش، أحد أفضل مواهب الكرة الطائرة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "حصلنا على توقيع اللاعب منذ سنة وثلاثة أشهر أثناء فترة توقف النشاط الرياضي رغم العروض المغرية التي أتت للاعب سواءً داخل مصر أو خارجها، واللاعب وقع عقداً مع الفريق مدته أربعة مواسم.

وقاد محمد عسران فريقه السابق بالأمس لنيل برونزية كأس مصر، بعد الفوز على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وخسر فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بطولة كأس مصر أمس أمام فريق الزمالك، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة ماراثونية.

وكان الأهلى قد عبر للمباراة النهائية بكأس مصر، عقب الفوز على فريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

الأهلى الكرة الطائرة الاتحاد السكندري هيئة قناة السويس النادي الأهلي محمد عسران رؤوف عبد القادر طلائع الجيش

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