أهم الأخبار.. الأهلي ينهي أسطورة رادس والجيش الليبي يعلن حدوده مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها.

الصحة: تسجيل 566 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و38 وفاة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 456 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 205157 حتى اليوم.

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تفاصيل السجل الإجرامي لصاحب فيديو ترويج المخدرات على فيس بوك



بعد ساعات من قتل صاحب واقعة الترويج والإعلان عن بيع المخدرات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كشفت أجهزة الأمن بقنا، عن تفاصيل السجل الإجرامي للمتهم فرج. أ. أ، المطلوب في عدد كبير من القضايا.

تبين من السجل الإجرامي للمتهم، أن إجمالى الأحكام المسجلة ضد المتهم منها ١٦ حكم بالسجن المؤبد فى قضايا قتل وشروع فى القتل وسرقة أسلحة نارية والاتجار فى المخدرات.

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بعد فوز الترجي في 19 مباراة.. الأهلي ينهي أسطورة رادس



تلقى الترجي، الهزيمة على ملعبه حمادي العقربي في رادس، على يد ضيفه الأهلي، بنتيجة 0-1، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الترجي خسر في عقر داره بعد 19 مباراة قارية، لم يعرف خلالها طعم السقوط في ملعب رادس.

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أعراض الفطر الأخضر على مرضى كورونا ومدى خطورته



بعد حالات الإصابة بالفطر الأسود والأبيض والأصفر، سجلت الهند أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لشخص تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد، في ولاية ماديا براديش، والفطر الأخضر هو أحدث عدوى لداء الرشاشيات تحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي، أثر على رئتي المصاب وكذلك الجيوب الأنفية التي أصيبت بالنزيف.

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بصورة من الذكريات.. دنيا سمير غانم ترسل الدعوات لوالديها



نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة من الذكريات جمعت والديها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم من خلال الصورة معلقة: "ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي يا حبيبي ويشفيكي يا مامي يا حبيبتي ويقويكي️.. بحبكوا أوي أوي.. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام.. الحمد لله رب العالمين".

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الجيش الليبي يعلن حدود ليبيا مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة



أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء السبت، الحدود الليبية مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة.

وبحسب "العربية"، قال الجيش الوطني الليبي في بيان إن "القوات المسلحة أغلقت الحدود الليبية الجزائرية، وتعلن أنها منطقة عسكرية يحظر فيها التنقل".

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بعد فوز رئيسي.. موقف أمريكا يتغير من الاتفاق النووي وإسرائيل تخطط لضرب إيران



بعد فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية، كما هو متوقع، يبدو أن محادثات فيينا بين إيران والولايات المتحدة بشأن الاتفاق على عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي تتأزم بسبب تغيير الحكومة في طهران.

وقالت الولايات المتحدة في تعليقها على فوز إبراهيم رئيسي إنها ستواصل المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن ودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق، دونالد ترامب في مايو 2018

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