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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان لافت .. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تكشف عن جمالها

ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة ولافته تكشف عن جمالها.

وتألقت ليلى أحمد زاهر بفستان لافت وقصير باللون الأخضر الغامق، كما يتميز بتفصيلة بسيطة وناعمة تبرز عن رشاقتها وجمالها، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون البيج الذي يتناسب مع ظهورها، وحملت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج الفاتح لأكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى أحمد زاهر في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت ليلى أحمد زاهر، شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة تكشف عن اناقتها وجمالها.

ولم تتكلف ليلى أحمد زاهر، بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط، وعقد حول الرقبة ليضيف لمسة جمالية لظهورها.

 

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يذكر أن آخر أعمال ليلى زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.


وشاركت ليلى في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

 

 

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