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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اتفاق بوتين وبايدن ..السفير الروسي يعود إلى واشنطن اليوم

السفير الروسي لدى
السفير الروسي لدى أمريكا

ذكرت وسائل إعلام روسية أن موسكو ستعيد اليوم الأحد، سفيرها إلى الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق المبرم بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن خلال قمتهما التي عقدت يوم الأربعاء الماضي في جنيف.

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ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر مطلع قوله إن السفير الروسي أناتولي أنطونوف سيتوجه إلى الولايات المتحدة اليوم وسيعود إلى أداء مهامه اعتبارا من غد الاثنين.

فيما أشارت وكالة "نوفوستي" إلى أن أنطونوف وصل مطار شيريميتيفو في ضواحي موسكو، ومن المتوقع أن يتوجه إلى الولايات المتحدة اليوم.

يذكر أن روسيا استدعت سفيرها من الولايات المتحدة لإجراء مشاورات في 21 مارس الماضي، بعد تصريحات بايدن التي قال فيها إن القيادة الروسية "ستدفع ثمن" محاولاتها المزعومة للتدخل في الانتخابات الأمريكية ورد إيجابا على سؤال عما إذا كان يعتبر بوتين قاتلا.

وفي 22 أبريل عاد السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء مشاورات أيضا.

واتفق بوتين وبايدن خلال القمة التي عقدت بينهما في 16 يونيو الجاري على إعادة روسيا والولايات المتحدة سفيريهما. 

روسيا الولايات المتحدة موسكو بايدن فلاديمير بوتين السفير الروسي

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