غراب : مشاريع تتجاوز قيمتها 50 مليار جنيه في الشرقية منذ 2016

قال ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، إن المحافظة كبيرة من حيث المساحة والكثافة السكانية وحجم المشروعات خلال السنوات الماضية يتجاوز 700 مشروع ، بتكلفة 24 مليار جنيه .

وأضاف " غراب " ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن حجم المشروعات الجارى تنفيذها حاليا يتجاوز الـ 16 مليار جنيه .

وأشار محافظ الشرقية ، إلى أن مشاريع المحافظة منذ عام 2016 حتى اليوم تتجاوز الـ 50 مليار جنيه ، منها البنية التحتية مياه الشرب والصرف الصحى وطرق وابنية تعليمية وطفرة كبيرة جداً داخل محافظة الشرقية ، إلى جانب مشروعات أخرى جاري تنفيذها لعمل طفرة كبيرة فى نقل قرى شمال الشرقية .

وتابع محافظ الشرقية أن عدد القرى المخدومة داخل محافظة الشرقية كان لا يتجاوز الـ 70 قرية ،منوها إلى اننا الان قربنا من 300 قرية مخدومة بالصرف الصحى .

وأكد محافظ الشرقية ، أنه خلال عامين نتجاوز الـ 80 % من عدد القرى التى يتم خدمتها من الصرف الصحى ، إلى جانب مشروعات الغاز ووصل عدد المشاركين فيه 685 ألف مشترك خلال السنوات السابقة .