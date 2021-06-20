استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر التلفزيون المصري، حالة الطقس اليوم الأحد 20-6-2021 في مصر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الأحد، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلًا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى القاهرة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلًا.



كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".



وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا.



وتوقعت أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، معتدل ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 34.



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 34



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 33



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 33



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 العظمى 29



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 28



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 20 والعظمى 28



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 21 والعظمى 38



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 العظمى 28



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 28



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 34



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 34



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 34



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 19 والعظمى 29



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 29



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 34



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 العظمى 33



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 35



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 32



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 17 والعظمى 30



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 31



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 36



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 34



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 36