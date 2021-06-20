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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

استشاري حقن مجهري يوضح طريقة حديثة تزيد فرص نجاح الاخصاب الصناعي

صدى البلد

قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، إن هناك تطورا مستمرا في مجال علم الأجنة، مشيرا إلى أن تقنية الحقن المجهري ساعدت كثير  من الأزواج الذين يعانون من العقم في تحقيق حلم الإنجاب، كما ابتكر باحثون حديثا، طريقة تحدد فرص نجاح عملية الاخصاب الصناعي.

وأوضح الدكتور الملا، أن الحقن المجهري أتاح اختيار نوع الجنين أثناء إجراء عملية التلقيح، كما تسمح التقنية باختيار حيوانات منوية دون تشوهات.

وأضاف أحمد عاصم، أن الدراسة البريطانية توضح طريقة حساب جديدة يمكن من خلالها مساعدة الزوجين في تحديد فرص نجاح عملية الحقن المجهري، منوها بأن الأطباء يبتعدون عادة عن تقييم فرص الزوجين في الإنجاب قبل استكمال دورة حقن مجهري واحدة على الأقل حتى يتاح لهم تقييم جودة البويضات والحيوان المنوي والأجنة إضافة إلى الصفات الفردية مثل السن والوزن والحالة الصحية.

وكان الدكتور ديفيد مكلرنون من جامعة أبردين في بريطانيا، وهو رئيس فريق البحث، قال إن الطريقة الجديدة تمكن النساء من معرفة فرصهن في الحمل قبل الدورة الأولى للحقن المجهري ويمكن تعديلها بناء على ما يكتشفه الأطباء بعد استكمال الدورة.

وأوضح مكلرنون في تصريحات صحفية، أنه لا يعتقد أن النساء يردن الخضوع لأول دورة من الحقن المجهري لمجرد معرفة فرصهن في الدورات المستقبلية، كما يعتقد أن هدفهن هو إنجاب طفل في المحاولة الأولى.

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ووفقا لرويترز، فحص الباحثون بيانات 113 ألف و873 امرأة و184 و269 دورة مكتملة للحقن المجهري. وكتب الباحثون في دورية (بي إم جيه) أن 29 في المائة من النساء في المجمل أنجبن بعد دورة واحدة و43 في المائة أنجبن بعد ست دورات مكتملة.

وكان السن أحد مؤشرات النجاح في فترة ما قبل العلاج إذ كانت فرص النساء في سن الحادية والثلاثين قبل الدورة الأولى من الحقن المجهري أكبر بنسبة 66 في المائة من النساء في سن السابعة والثلاثين على سبيل المثال.

وبمجرد بدء الحقن المجهري شملت العوامل المؤثرة على نجاح العملية سن المرأة وعدد البويضات التي تشملها الدورة وما إذا كانت البويضات مجمدة ومدى تطور الجنين قبل نقله من المختبر إلى الرحم. 

وكشفت الدراسة أن زيادة عدد البويضات الناتجة في أي دورة يزيد فرص النجاح حتى 13 بويضة لكن أكثر من ذلك قد يعني انخفاض جودة البويضة وبالتالي انخفاض فرص الإنجاب.

وبحساب جميع العوامل وجد الباحثون أن المرأة التي تكون في سن الثلاثين قبل بدء العلاج وقضت عامين دون إنجاب دون سبب لديها فرصة بنسبة 46 في المائة لإنجاب طفل بعد دورة واحدة من الحقن المجهري وفرصة نسبتها 79 في المائة للإنجاب بعد ثلاث دورات مكتملة.

الحقن المجهري الجنين عملية التلقيح الزوجين البويضات

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