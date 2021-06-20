عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحكمة الاقتصادية تستأنف جلسة نظر دعوى تعويضات سفينة ايفر جيفين

التوكيل الملاحي
التوكيل الملاحي " ايفر جرين"

تنظر المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هانى علام رئيس الدائرة الأولى، وعضوية كل من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد، البت فى الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي.

 

اليوم.. عرض الفيلم اللبناني بيت اتنين تلاتة في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

 

الشيطان في شوارع الإسماعيلية.. قصة «شبح» فاجأ الأهالي ليلًا واختفى نهارًا


كانت قد قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، في 29 مايو الماضى، تأجيل البت فى الدعوى القضائية لجلسة اليوم لإنهاء التفاوض بناء على طلب رافعى الدعوة، وإعلان صحف التدخل وسداد الرسم.

حكم سابق بعدم الاختصاص 

كانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية "الدائرة الاستئنافية"، قد أصدرت حكمًا في وقت سابق، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وإحالة الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 مايو لنظرها، كما أصدرت المحكمة حكمًا فى الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، برفض الاستئناف رقم 35 لسنة "14 ق" المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN طعنًا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظى الموقع على السفينة والذى سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية "الدائرة الثانية الإبتدائية" بجلسة 4 مايو الماضى.

وقالت هيئة قناة السويس، إنه بمقتضى حكم المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برفض الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، يتم استمرار الحجز التحفظى الموقع على السفينة.

 

الاسماعيلية قناة السويس محكمة دعوى المحكمة الاقتصادية تعويضات

موضوعات متعلقة

مصدر أمنى يكشف حقيقة "شبح الإسماعيلية"

ختام العرض المسرحي كابوس بـ ثقافة الإسماعيلية

السبت.. رئيس "النيابة الإدارية" ونائب وزير الاتصالات يفتتحان مجمع نيابات الإسماعيلية

10 أفلام و3 ندوات.. حصاد اليوم الأول لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

ترشيحاتنا

المحكمة الاقتصادية تستأنف جلسة نظر دعوى تعويضات سفينة ايفر جيفين

بيراميدز في مهمة ثأرية أمام الرجاء المغربي بـ الكونفدرالية الإفريقية

طفل يصارع الموت بعد تناول حلوى.. ما القصة؟

المكسيك.. مقتل 15 شخصا في هجمات مسلحة بمدينة "رينوسا" الحدودية

5 مدن في الجزائر تسجل أعلى درجات حرارة في العالم اليوم

ثغرة خطيرة في هواتف آيفون تعطل شبكة الواي فاي نهائيا.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

كيلو الفراخ بـ 20 جنيهًا..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب

فرج عامر يوجه طلبا غريبا لاتحاد كرة القدم

موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها

طفل يصارع الموت بعد تناول حلوى.. ما القصة؟

أخبار الرياضة.. الأهلي يصل القاهرة.. الزمالك يتعلم من خطأ ساسي.. واللعنات تواصل مطاردة يورو 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت .. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تكشف عن جمالها

فحيح الأفاعي.. مقطع مرعب لأفعى تصرخ في وجه امرأة

لحظة ابتلاع الأرض لسيارة واختفائها عن الأنظار.. فيديو

9 أشهر.. عروس تصمم فستان زفافها داخل مترو الأنفاق

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ