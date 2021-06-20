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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حازم عمر : مبادرة " قنا بلا خصومات ثأرية " هدفها القضاء على الثأر

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

قال الدكتور حازم عمر ، نائب محافظ قنا : إن مبادرة " قنا بلا خصومات ثأرية " هدفها القضاء على الثأر ودراسة الأبعاد التى تؤدى إلى هذه الظاهرة والحد منها خاصة إلى أنها تأتى فى إطار استثمار الجهود السابقة للقضاء على هذه الظاهرة .

وأضاف " عمر" ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن  هذه المبادرة تكللت بالنجاح في إنهاء ما يقرب من 132 خصومة ثأرية منذ 2014 وحتى الآن .

وأشار نائب محافظ قنا ،  إلى  عقد سلسلة من الاجتماعات المتتالية بمشاركة الأطراف المختلفة من الأزهر والكنيسة ، بهدف مناقشة المقترحات للحد من ظاهرة الثأر والقضاء عليها مستقبلاً .

وتابع نائب محافظ قنا ، أننا نعمل خلال الفترة المقبلة بتفعيل دور لجان المصالحات خلال الفترة المقبلة والعمل على الاستعانة برجال الدين والقيادة الشعبية والشخصيات المؤثرة والمساهمة في رؤية مصر 2030 .

وأكد نائب محافظ قنا ، أن برنامج الحكومة يستهدف بشكل أساسي بناء الإنسان ، من خلال الدور التوعوي الذي يسهم بشكل إيجابي للقضاء على بعض العادات السلبية التى تؤثر على دور التنمية .

نائب محافظ قنا خصومات ثأرية الأزهر والكنيسة رؤية مصر 2030 الدور التوعوي

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