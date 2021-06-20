إيطاليا في مهمة جديدة أمام ويلز بـ يورو 2020

يلتقي المنتخب الإيطالي، مع نظيره الوليزي، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساءً، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات بطولة يورو 2020.



وضمن المنتخب الإيطالي تأهله، بعدما حصد 6 نقاط من فوزين على تركيا وسويسرا بنتيجة 3، وقدم أداء كبيرا ورائعا، ليبدأ البطولة بطريقة متميزة تماما.



ويحتاج المنتخب الإيطالي للتعادل فقط مع ويلز في مباراة اليوم، من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى.



في المقابل، يحتل المنتخب الويلزي المركز الثاني برصيد 4 نقاط من تعادل مع سويسرا 1-1، وفوز على تركيا 2-0.

ويحتاج أيضًا للتعادل أمام إيطاليا من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي، فيما سيضمن له الفوز تصدر المجموعة بفارق المواجهات المباشرة عن الأزوري.