5 مدن في الجزائر تسجل أعلى درجات حرارة في العالم اليوم

أفادت صحيفة “البلاد” الجزائرية، اليوم الأحد، بأن 5 مدن جزائرية سجلت درجات حرارة قاسية على المستوى العالمي، حيث بلغت درجة الحرارة حتى الساعة 7 صباحا 48.1 درجة مئوية في ورقلة، وهي ثاني أعلى درجة حرارة في العالم بعد تلك التي سّجلت في مدينة جوري جنوبي

النيجر.

كما سجلت مناطق تقرت، وحاسي مسعود، وعين صالح، درجات رارة تتراوح بين 47.1 و 47.9 درجة مئوية.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه خاص من تسجيل درجات حرارة مرتفعة قد تصل إلى 47 درجة مئوية تحت الظل، وهذا بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى التاسعة مساء في ورقلة، والوادي، والمغير، وتقرت، وعين صالح.