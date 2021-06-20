فيروس كورونا في إسرائيل .. عودة إلى ارتداء الكمامات في المدارس

بعد تفشي مرضي

وجه تفويض جديد في إسرائيل بضرورة ارتداء الطلاب الأقنعة في جميع المدارس ، بما في ذلك في المناطق المفتوحة، وفق ماذكرت وسائل اعلام عبرية.



بعد تفشي فيروس كورونا في مدرسة بنيامينا حيث ثبتت إصابة 45 طالبًا ، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد أنه يجب ارتداء الأقنعة في مدارس بنيامينا وموديعين ومكابيم-ريعوت.

يوجه التفويض الجديد أنه يجب على الطلاب ارتداء الأقنعة في جميع المدراس.

تم الإبلاغ عن تسعة فقط من الطلاب الذين ثبتت إصابتهم بأعراض فيروس كورونا الخفيفة.



وفقًا للنتائج الأولية للوزارة ، لا يزال مصدر تفشي المرض قيد التحقيق ، لكن هناك صلة بأسرة عادت مؤخرًا إلى إسرائيل من الخارج.

تشير النتائج الأولية للتسلسل الجيني إلى إصابة الأطفال بمتغير دلتا (المعروف باسم البديل الهندي).

وقبل أسبوعين رفعت إسرائيل غالبية القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا، مع استمرار عدد الإصابات بكوفيد-19 عند مستوى متدن بعد حملة تطعيم وطنية واسعة النطاق في هذه الدولة.

فلم يعد يُطلب من الناس إظهار شهادات اللقاح لدخول المطاعم وأماكن الترفيه، فيما رفعت القيود المفروضة على التباعد مسافة مترين في المحال التجارية.

وابقت السلطات على لزوم وضع الكمامة في الأماكن المغلقة.



ولا تزال دولة الاحتلال مغلقة إلى حد كبير أمام الوافدين من الخارج، باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى وبعض الخبراء والسياح الذين حصلوا على اللقاح، في إطار برنامج تجريبي على ما قالت وزارة السياحة.

وكانت إسرائيل تسجل 10 آلاف إصابة يوميا في ذروة انتشار الوباء في مطلع العام 2021.

وتحقق التغيير بعدما حصلت إسرائيل على ملايين الجرعات من لقاح فايزر/بايونتيك الأميركي-الألماني.

وتلقى أكثر من 90 بالمئة ممن هم فوق سن الخمسين عامًا اللقاح أو تعافوا من الفيروس.

كذلك، تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في الأسابيع الأخيرة، بعدما بدأت السلطة تطعيم المواطنين إثر حصولها على دفعات من اللقاحات عبر آلية كوفاكس العالمية للدول الفقيرة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

وواجهت إسرائيل انتقادات لرفضها تطعيم معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي فيما حصل اليهود الذين يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية على اللقاح.

وقالت إسرائيل إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مسؤولة عن الحصول على اللقاحات فيما حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة مسؤولة عن حملة التطعيم فيه.

وتعطلت حملة التطعيم لاحتواء الفيروس في قطاع غزة جراء الضربات الجوية الاسرائيلية المدمرة التي استمرت 11 يوما الشهر الماضي ردًا على إطلاق حماس صواريخ بسبب التوترات والمواجهات في القدس.