طفل يصارع الموت بعد تناول حلوى.. ما القصة؟

تُرك طفل يبلغ من العمر عامين يصارع الموت من أجل البقاء على قيد الحياة وسط أحبائه بعد تناول حلوى بداخلها مكونات الحشيش.

تم نقل الطفل إلى مستشفى رويال بلفاست للأطفال المرضى مع كميات كبيرة من الحشيش في جسده، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

تم إدخال الطفل الصغير إلى وحدة العناية المركزة في حالة حرجة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، لكن حالته تتحسن وتبدأ في الاستقرار نسبيًا.

كما تم العثور أيضًا على طفل يبلغ من العمر تسع سنوات لديه مستويات من الحشيش في جسده في مستشفى بلفاست رويال.



وقالت الشرطة إن خمسة بالغين اعتقلوا للاشتباه في تعاملهم مع الأطفال بقسوة ومن بينهم ثلاث نساء، وفي خلال عملية تفتيش لاحقة في عقار سكني ، تم العثور على عدد من العناصر لفحصها ، بما في ذلك كمية من الأقراص والأدوية والحلوى التي توجد بداخلها حشيش لتحذر وزارة التعليم مديري المدارس في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية بعد أن تم تقييم طفل في المستشفى بعد تناول الحلوى المزودة بـ THC أو مستخلص القنب.

وقالت وزارة التعليم الأيرالندية:" تلقينا من وكالة الصحة العامة بأنهم على دراية بمنتجات تشبه المنتجات الحلوى المألوفة مع عبوات ملونة وصور كرتونية مألوفة وجذابة الأطفال".

ولكن تلك الحلوى المصنوع في الواقع تحتوي على مستخلص القنب أو THC وهو العقار الرئيسي ذو التأثير النفساني في الحشيش.