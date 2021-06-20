تمارين رياضية لتقوية عضلات الرقبة وحرق الدهون.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد 20-6-2021، تمارين رياضية لتقوية عضلات الرقبة والظهر، والمفيدة لتقوية عضلات الجسم للتخلص من مشكلات آلام الظهر والدهون الموجودة في منطقة البطن والجسم والحفاظ على تناسق شكل الجسم.



وقالت "مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية"، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل، ومن الممكن أن تمارس على الأرض باستخدام زجاجات المياه.



وشددت على ضرورة تسخين الجسم قبل البدء في التدريب حتى لا يحدث لها أي تشنجات.



وأضافت: “يمكنك القيام بهذه التمارين التي تعزز العضلات لتدعيم مفصل الركبة وبالتالي تقوية العضلات”.

وأشارت إلى أن هذه التمارين تناسب جميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.