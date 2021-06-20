حسن نصر الله يهنئ إبراهيم رئيسي على فوزه برئاسة إيران

بعث الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، مهنئًا إياه بفوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وحسب موقع "لبنان 24"، هنا نصرالله، رئيسي بالفوز الكبير بثقة الشعب الإيراني وانتخابه رئيساً في مرحلة حساسة من تاريخ إيران.

وقال: "فوزكم أحيا آمال الشعب الإيراني وشعوب منطقتنا بالمستقبل وبالقدرة على مواجهة التحديات، ويتطلع إليكم المقاومون والأحرار ويرون فيكم حصناً وسنداً قوياً في مواجهتكم ومقاومتكم ضد المعتدين".

يذكر أن التليفزيون الإيراني، أعلن أمس السبت، انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للبلاد بعد أن حصد 17.8 مليون صوت.

وأفاد رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف خلال مؤتمر صحفي، بأن إبراهيم رئيسي (60 عاما) حصل على "أكثر من 17.8 مليون" صوت من أصل 28.6 مليون من أصوات المقترعين، علما بأن أكثر من 59.3 مليون إيراني كانوا مدعوين للمشاركة في الاقتراع.

