بيراميدز في مهمة ثأرية أمام الرجاء المغربي بـ الكونفدرالية الإفريقية

يستضيف فريق بيراميدز، نظيره الرجاء المغربي، اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وخاض بيراميدز مرانه الأخير أمس السبت في السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي، استعدادا للمباراة.

وسبق لـ بيراميدز مواجهة الرجاء في دور المجموعات بالنسخة الحالية وفاز الفريق المغربي ذهابا في ملعبه بثنائية دون رد كما تغلب عليه في مصر بثلاثية نظيفة.

وسيرتدي بيراميدز صاحب الأرض اللون الأسود الكامل، فيما يرتدي حارس مرماه اللون الأصفر الكامل، وسيظهر نادي الرجاء بقميصه المعتاد الأخضر الكامل، ويرتدي حارسه اللون الأزرق الفاتح بالكامل.

ويتحرك الفريقان من فندقي الإقامة قبل موعد اللقاء بساعتين على أن يصلا لاستاد الدفاع الجوي قبل المباراة بساعة ونصف، مع تأمين كامل من جانب قوات الأمن لتوفير التحرك والوصول في الموعد المحدد لخوض المواجهة الهامة.

وتم خلال الاجتماع الفني للمباراة التنبيه على الفريقين بضرورة اللعب النظيف وتقديم صورة جيدة لكرة القدم الأفريقية نظرا لما يمتلكه الفريقان من نجوم كبار، مع التأكيد على تعامل طاقم الحكام القوي مع أي محاولات للخروج عن قواعد اللعب النظيف وكذلك محاولات إضاعة الوقت خلال شوطي اللقاء.

قائمة بيراميدز لمواجهة الرجاء:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عمر جابر - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.