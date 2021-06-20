الحجر الزراعي يبدأ في تكويد المزارع والكيانات التصديرية.. ونواب : نعمل على طرح منتج تصديري عال الجودة.. وتلافي حظر الصادرات وتحقيق أسعار بيع تنافسية أهم مزايا التكويد

برلماني : تكويد المزارع هدفه الخروج بمنتج تصديري فائق الجودة

أسعار بيع تنافسية.. برلماني يعدد مزايا نظام تتبع الصادرات الزراعية

برلماني: تكويد المزارع والكيانات التصديرية غير مسبوق ويحدد أولويات الإنتاج

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي يفيد بالبدء في الإعلان عن تولي مسئولية تكويد المزارع والكيانات التصديرية بالكامل، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري اللازم لذلك.

وقال "القصير"، إن الحجر سوف يبدأ بتكويد مزارع الرمان كمرحلة اولي نظرا لقرب الموسم التصديري له مشيرًا إلى أنه تم إعداد منظومة جديدة لتتبع الصادرات الزراعية والتي تعتمد علي تكويد كافة المزارع التصديرية تدريجيًا وفقًا للموسم التصديري لكل محصول وطبقًا لأولوية المحاصيل المهمة تصديرياً.

وأضاف القصير، أن المنظومة الجديدة تضمن قيام المزارع بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والالتزام بكافة اشتراطات الدول المستوردة وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية علي المزارع ومحطات ومراكز التعبئة كما تعتمد المنظومة الجديدة علي استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية (GPS) في تحديد مساحات المزارع وتقييم الإنتاجية الصالحة للتصدير من كل مزرعة بكل دقه وكذلك تتبع الشحنات المصدره بدءًا من المزرعة وحتي وصولها الي البلد المستورد.

من ناحيته أكد العطار، أن المنظومة الجديدة تساعد صغار المصدرين وتمكنهم من تكويد مزارعهم من اجل التصدير دون الحاجه للحصول علي شهادات" الجلوبال جاب" التي تكلف المُصدر الصغير مبالغ كبيره تجعله يخرج من المنافسة .. حيث يتولي الحجر الزراعي وفقا للمنظومة الجديده القيام بالرقابة علي تنفيذ اشتراطات الدول المستورده علي كافة المزارع التصديريه أيا كانت مساحتها مما يصب في مصلحة كافة فئات المصدرين.

وأضاف العطار أن كافة الإجراءات والخطوات التي تشملها المنظومة الجديدة للتتبع والتكويد سوف يصدر بها قرار وزاري قريبا.

وعن هذه الخطوات اكد نواب البرلمان ان اتباع هذا النظام من شأنه تعظيم ايرادات الصادرات الزراعية، علاوة علي دعم المزارعين في تحقيق عوائد ارباح مقبولة، فضلاً عن تحديد أولويات الطلب بالأسواق العالمية.

في البداية، قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الدولة بدأت تنفيذ آلية تكويد المزراع منذ عامين، كما تسعي في الفترة الراهنة إلى التوسع في هذه المنظومة وذلك من أجل تنمية ودعم الصادرات بالقطاع الزراعي والتي تجاوزت هذا العام أكثر من 4 ونصف مليون طن مما يعتبر نقلة نوعية تم تحقيقها في ها الجانب.

أوضح " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الغرض من تكويد المزارع هو إيجاد نوع من المزارع النموذجية ذات الإنتاج المعتمد والمطابق لمعايير الدول المستوردة، معقبا " عايزين نطلع منتج تصديري فائق الجودة ومستوفي كافة الشروط الصحية والزراعية".

ونوه عضو لجنة الزراعة، عن أهمية وجود إشراف من قبل وزارة الزراعة والحجر الزراعي علي عملية تكويد المزارع وتتبع عملية الصادرات، لافتا إلي أن المنظومة الجديدة لتتبع الصادرات من شأنها أيضا توفير الجهد المبذول بالسابق حال إجراء الفحص للعينات المصدرة والتأكد من سلامتها بالمواني الجمركية.

وأشار البرلماني، إلي أن وزارة الزراعة تعتزم تصدير كافة أنواع الخضروات، فضلا عن بدء الموسم التصديري الحالي بعددا من الفاكهة أبرزها البطيخ والمانجو، كما يستمر موسم التصدير إلي أكتوبر المقبل.

ومن جانبه قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن منظومة تكويد المزارع ونظام تتبع الصادرات بداية من مزرعة المنشأ وحتي دخولها الدولة المستوردة، تهدف إلي إعطاء وزارة الزراعة قاعدة بيانات عن حجم الصادرات و تسهم في تحديد أولويات الطلب بالنسبة للسوق الاوروبي أو غيره من الأسواق مما يعمل علي تكثيف الجهود نحو المحاصيل المستهدف تصديرها بشكل مستمر.

أكد " ملك" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الحصول علي أسعار بيع تنافسية للصادارت المصرية سيأتي نتيجة تطبيق هذه المنظومة لا سيما أنها تقوم علي التحقق من تطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية علي المزارع، لافتا إلي أن هذه الخطوة غير مسبوقة ومن شأنها مضاعفة الانتاجية ودعم المزارعين في تحقيق عائد ربح عال.

ولفت عضو لجنة الزراعة، إلي أن تلافي الحظر علي الصادرات ضمن الأهداف المنشود تحقيقها ذلك الأمر الذي يعظم إيرادات القطاع الزراعي وذلك في ظل تشجيع الدولة اتجاه التصدير لما له من فوائد عظيمة علي الطولة والمزارع في آن واحد.

فيما ثمن النائب احمد ادريس عضو مجلس النواب، جهود القيادة السياسية ممثلة في وزارعة الزراعة وذلك في دعم وتطوير القطاع الزراعي سواء من تحديث نظم الري و تقديم خدمات الكترونية للمزراعين، ومؤخرا تبني نظام تكويد المزارع وتتبع الصادرات الزراعية.

وأضاف " ادريس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أبرز فوائد نظام تتبع الصادرات هو تعزيز انتاج المحاصيل القابلة للتصدير ذات الطلب العالي لدي مختلف الدول، معقبا" خطوة غير مسبوقة تعكس زيادة ايرادات الدولة وتدعم الاقتصاد الوطني".

ونوه البرلماني، عن أهمية تقسيم المزارع الملتحقة بمنظومة التكويد وذلك بتخصيص كل فئة منها في إنتاج وتصدير محصول معين مما يعمل علي تحديد أولويات الانتاج ويجلب لنا العملة الصعبة لا سيما أنه تم الاعتماد علي سياسة التصدير بشكل عام في مختلف أضلاع المنظومة الاقتصادية.

وتابع النائب، يوما بعد يوم نري أفكارًا وخططاً تنموية مختلفة من قبل القائمين علي النشاط الزراعي والذي يعد بمثابة أساس تقدم مجالي الصناعة والاقتصاد.