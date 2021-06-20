قافلة للإصحاح البيئي بحي السكاسكة بالعريش

تستعد جامعة العريش شمال سيناء، لتنفيذ قافلة الإصحاح البيئي بحي (السكاسكة) بالعريش وذلك يوم الاثنين الموافق 21/ 6/ 2021م، بدعم من الدكتور رئيس جامعة العريش، في إطار خطة (قوافل الإصحاح البيئي) للعام الجامعي 2020/ 2021 م.، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة).

خدمة المجتمع:

وقال الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة ، إن القافلة تأتي استكمالاً لدور الجامعة فى خدمة المجتمع السيناوي وتنمية البيئة، من أجل تقديم التوعية البيئية والزراعية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات الموجودة في كليات الجامعة في مختلف المجالات والتخصصات.

وقال الدكتور أحمد سالم المتحدث الرسمي لجامعة العريش، إن القافلة متعددة التخصصات (طب بشري - طب بيطري - إرشاد زراعي).



كما تشمل القافلة عقد الندوات التثقيفية الصحية بمعرفة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري وكلية الطب، لخدمة أهالي قرية السكاسكة بالعريش.

حيث سيتم عمل زيارة إلى عدد من المزارع والتعرف علي الأمراض التي تصيب النباتات وتوفير الأدوية المناسبة لكل مريض بالمجان.